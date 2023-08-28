Yeniden Refah Partili Aydal: AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, katıldığı canlı yayında partisinin Cumhur İttifakı'nda olmadığını söyledi. Aydal, kendi logoları ile meclise girdiklerini ancak AKP'li siyasetçilerin bir lütuf verilmiş gibi konuştuğunu söyledi.

Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu 'Gündem Özel' programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genelbaşkan Vekili Doğan Aydal açıklamalarda bulundu.

Selek'in, "Cumhur İttifakı'ndasınız değil mi?" sorusuna Aydal, "Hayır ben öyle tanımlamıyorum" yanıtını verdi.

AKP'Lİ SİYASETÇİLER LÜTUF VERİLMİŞ GİBİ KONUŞUYOR"

Aydal, kendi logoları ile Meclis'e girdiklerini söyleyerek şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi partilerin tek başına seçime girip boyunun ölçüsünü alacağı bir sonuçtan çok uzaklaştırdı. Biz ısrarlar seçim döneminde de ısrarla sıkça söyledim biz geçici bir seçim ittifakı kuruyoruz dedik. Sebebi mevcut şartlardı. Biz o gün şartlarında hedef olarak Erbakan ismini meclise sokmak hedefliydik ve bunda başarılara olduk. Biz yeniden refah partisi olarak vekil pazarlığı ya da sayı pazarlığı yapmadık. Kendi logomuzla girdik kendi oylarımızla meclisteyiz. Bu sebeple kimse kalkıp da AKP lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın. Ancak AKP'li siyasetçiler de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan yüzde 3 çıkartın cumhurbaşkanı şu an cumhurbaşkanı değildi."