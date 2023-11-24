Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler için 49 belediye başkan adayını açıkladı. Erbakan, “14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz anketlerin gösterdiği oy oranının üç misli oy aldı. Yüzde 1’e yakın bir oy bize lütfediyorlardı tırnak içerisinde. Biz yüzde 2,86 aldık. Yani yüzde 3’e yakın bir oy aldık. Şimdi anketler Yeniden Refah Partisi'ni ne gösteriyor? Yüzde 6 ila 7 arasında gösteriyor. Bu ne demek? Yine üçle çarptığınız zaman Yeniden Refah Partisi mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. 14 Mayıs'ta üç katını aldık. Şimdi de inşallah yine anketlerin üç katını alacağız. Türk siyasetine damgamızı mart ayında vuracağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti genel merkezinde; 1 büyükşehir belediyesi, 1 il belediyesi, 5 belde ve 42 ilçe belediyesi olmak üzere 49 belediye başkan adayını açıkladı.

Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

“1 BÜYÜKŞEHİR, 1 İL, 5 BELDE VE 42 İLÇEDE YENİDEN REFAH PARTİMİZİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI İLAN EDECEĞİZ”

“1 büyükşehir, 1 il, 5 belde ve 42 ilçede Yeniden Refah Partimizin belediye başkan adaylarını ilan edeceğiz. Toplamda 49 adayımızı bugün kamuoyuyla paylaşacağız. Dün idrak ettiğimiz Yeniden Refah Partimizin 5. kuruluş yıl dönümünün milletimize, ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini dilerim. 5 yıl önce yola çıkan kutlu kervan her geçen gün daha da güçlenerek ancak istikametinden de bir derece dahi sapmadan Milli Görüş davası uğurunda yoluna devam ediyor. Yeniden Refah partimiz aradan geçen 5 yılın sonunda 81 il, 900’den fazla ilçe teşkilatıyla, beldelerde, mahallelerde ve köylerdeki teşkilatlarıyla bugün itibarıyla 320 binin üzerine ulaşmış olan resmi üyeleriyle, bileğinin hakkıyla 14 Mayıs’ta elde ettiği 5 tane milletvekiliyle Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olarak yoluna devam ediyor.

İlk girdiğimiz seçimde 1 milyon 530 binin üzerinde oy alarak Yeniden Refah Partimiz milletimizin gönlünde yer edindiğini de açık bir şekilde ortaya koydu. Medya imkanları olmamasına, hazine yardımı almamasına, yeni kurulmuş bir parti olmasına, birtakım diğer yeni kurulan partilere yapıldığı gibi cilalayıp parlatma ve balon gibi şişirme operasyonları Yeniden Refah Partimize yapılmamış olmasına rağmen Yeniden Refah Partimiz Milli Görüş davasının bereketiyle, fedakar dava erlerinin gayretiyle ve Cenab-ı Allah'ın izniyle 1,5 milyonun üzerinde oy ve 5 milletvekiliyle TBMM’de temsil hakkını kazanmıştır. Yeniden Refah Partisi olarak bizler 5 yıldan beri olduğu gibi bundan sonra da önce ahlak ve maneviyat demeye devam edeceğiz. ‘Hem maddi kalkınma hem de manevi kalkınma olmazsa olmazdır’ demeye devam edeceğiz. ‘Beş yıldan beri ifade ettiğimiz gibi paylaşımda, yönetimde, yargıda adalet’ demeye devam edeceğiz. ‘Üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçilmelidir’ demeye devam edeceğiz. ‘Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi terk edilmelidir’ demeye devam edeceğiz. ‘Önce millet’ anlayışıyla siyaset yapmaya devam edeceğiz. ‘Şahsiyetli dış politika ve mutlaka Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması’ demeye devam edeceğiz.

“ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİMİZİN MUTLAKA TABAN MAAŞ UYGULAMASINA GEÇİRİLMESİ VE BU ÖĞRETMENLERİMİZİN DE EKONOMİK KOŞULLARININ DÜZELTİLMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Öğretmenlerimizi yılda bir defa Öğretmenler Günü’nde anarak hak ettikleri değeri vermenin mümkün olmadığını her zaman ifade ediyoruz. Öğretmenlerimizin toplum nezdinde saygın bir yeri olması, geçim derdi yaşamaması, kendisini okumaya, araştırmaya, kişisel gelişime, tamamen eğitime ve öğretime adayabilmesi son derece önemlidir. Ancak bugün öğretmenlerimiz yoksulluk sınırı altındaki maaşları nedeniyle bu söylediğimiz noktadan maalesef son derece uzaktadırlar. Bugün de tüm öğretmenlerimize hak ettikleri düzeyde maaşların verilmesi son derece önemlidir. Hiçbir öğretmenimiz geçim sıkıntısı çekmemeli, ek işler yapmak mecburiyetinde olmamalıdır. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizin mutlaka taban maaş uygulamasına geçirilmesi ve bu öğretmenlerimizin de ekonomik koşullarının düzeltilmesi çok önemlidir.

“BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZİN KADROLU ÖĞRETMEN STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ GEREKLİDİR”

Öğretmen ve okul yöneticisi atama ve tayin sistemi ehliyete ve liyakate dayalı olmalı, akrabalığa, hemşehriliğe, yandaşlığa dayalı olmamalı ve aynı zamanda öğretmenlerimizin aile bütünlüğünü de koruyacak bir şekilde yapılmalıdır. Atama bekleyen 150 bin öğretmenimizin atamasının bir an evvel yapılması son derece önemlidir. Aynı zamanda kamuda öğretmenler arasında öğretmenlik mesleği içerisinde huzursuzluğa yol açan sözleşmeli, kadrolu, ücretli, öğretmenlik gibi ayrımların terk edilip bütün öğretmenlerimizin kadrolu öğretmen statüsüne geçirilmesi gereklidir. İktidarın, üzülerek ifade ediyorum, öğretmenlerimize danışmadan alelacele çıkardığı Öğretmenlik Meslek Kanunu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmiştir. Yeni hazırlanacak ve yeniden çıkarılacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerimizin haklarını sözde değil özde hale getirmesi öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin taleplerine göre şekillendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak bu söylediğimiz adımları yeter ki atılsın da kim atarsa atsın anlayışıyla siyaset yaptığımızı her fırsatta söylüyorum. Öğretmenlerimizin refah seviyesinin arttırılması, mağduriyetlerinin giderilmesi keşke hemen yarın yapılsa. Bu hükümet yapsa bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuyu gündemde tutuyoruz. Ancak şunu da ifade etmek istiyoruz ki eğer bu adımlar atılmazsa önümüzdeki seçimlerde Milli Görüş iktidara gelecek ve öğretmenlerimizin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de yine Milli Görüş güldürecek.

“MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ İSRAFIN, YOLSUZLUĞUN, ADAM KAYIRMANIN OLMADIĞI BİR BELEDİYECİLİKTİR”

Mart ayında yerel yönetimlerde Milli Görüş’ün, Yeniden Refah'ın belediyelerde iktidar olması 1989 ve 1994 belediyecilik hizmetlerini hatırlayanlar için son derece önemlidir. 1989 ve 1994’te o dönem Refah Partili belediye başkanları Türkiye'de ve dünyada belediyeciliği kitabını yeniden yazdılar. Efsane hizmetler gerçekleştirdiler. Daha önce düşünülmemiş, akla hayale gelmemiş hizmetler daha önce çöp, çamur, çukur olarak adlandırılan büyükşehirler ve kentlerimizi bütün bu sıkıntılardan kurtarmış ve gerçekten de modern, gelişmiş şehirler haline getirmişlerdir. Bununla beraber Milli Görüş belediyeciliği israfın, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı bir belediyeciliktir. Yine efsane hizmetler yapılırken, belediyeler bugün olduğu gibi boğazına kadar borca batırılmadı. Bugün belediyelere bakıyorsunuz, aylık borç faizi ödemeleri binlerce personelinin maaşının üzerinde. İsim vermeye gerek yok. İlçelerde 100 milyondan başlıyor borçlar. İllerde 1 milyardan başlıyor. Büyükşehirlerde 2,3,5 milyara çıkıyor. Boğazına kadar borca batmış.

“ULAŞILAMAYAN, KİBİR ABİDESİ, HALKLA ARASINA DUVARLAR ÖRMÜŞ BELEDİYELER YERİNE KAPILARI HALKA AÇIK ŞEFFAF, DENETLENEBİLİR BİR BELEDİYECİLİK”

Bugün yapılan israflara, suistimallere, milyarların nasıl savrulduğuna baktığımızda bir de o günkü hassasiyete baktığınızda Milli Görüş belediyeciliğinin ne olduğunu anlıyoruz. İşte bugün 2024’teki bizim belediye başkan adaylarımız da aynı hassasiyetle hareket edecekler. Bununla beraber ‘bize emanet edilen her kuruşu tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye asla ve asla yedirmeyiz’ anlayışıyla yapılan bir belediyecilik. Bir kalemin mürekkebini dahi hesap eden bir anlayış belediyenin, devletin parasını, tüyü bitmemiş, yetimin parasına asla göz dikmez. Milli Görüş belediyeciliği yeni dönemde yeşil alanlara, engellilerimize, depreme dayanıklılık konusunda çok büyük önem verecek. İstihdam sağlayan bir belediyeciliği de hayata geçirmek istiyoruz. Sosyal belediyeciliği de en etkili bir şekilde yapacağız. Ulaşılamayan, kibir abidesi, halkla arasına duvarlar örmüş belediyeler yerine kapıları halka açık şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik.

“TÜRK SİYASETİNE DAMGAMIZI MART AYINDA VURACAĞIZ”

14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz anketlerin gösterdiği oy oranının üç misli oy aldı. Yüzde 1’e yakın bir oy bize lütfediyorlardı tırnak içerisinde. Biz yüzde 2,86 aldık. Yani yüzde 3’e yakın bir oy aldık. Şimdi anketler Yeniden Refah Partisi'ni ne gösteriyor? Yüzde 6 ila 7 arasında gösteriyor. Bu ne demek? Yine üçle çarptığınız zaman Yeniden Refah Partisi mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. 14 Mayıs'ta üç katını aldık. Şimdi de inşallah yine anketlerin üç katını alacağız. Türk siyasetine damgamızı mart ayında vuracağız. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yani 2 Aralık'taki il başkanları toplantımızda 100’e yakın belediye başkan adayımızı daha açıklayacağımızı da buradan ilan ediyorum. Böylece hızlı bir şekilde peyderpey Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklayacak ve seçime en güçlü bir şekilde girecektir.”

Erbakan, bir gazetecinin yerel seçimlerde ittifak yapmaya ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“TÜRKİYE’DE BÜTÜN İLÇELERDE VE İLLERİMİZDE KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRME YOLUNDA YOL YÜRÜYORUZ”

“Biz Yeniden Refah Partisi olarak teşkilatlarımızın ve milletimizin bu noktadaki talepleri ve beklentilerine göre yetkili kurullarımızda görüşmeler yaptık. Türkiye’de bütün ilçelerde ve illerimizde kendi adaylarımızla seçime girme yolunda yol yürüyoruz. Sadece Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için, son derece kritik bu iki büyük şehrimizin belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın bir talebi olması halinde bunu yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare edebiliriz, demiştik. Ama bugüne kadar herhangi bir talep olmadı. Dolayısıyla biz de 4 aylık bir süre kaldığı için büyük bir hızla bütün merkezlerde, tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz. Peyderpey bugünden itibaren hızlı bir şekilde bu adaylarımızı açıklayacağız.”

Erbakan, 50+1 tartışması ve yeni Anayasa’ya ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“YEREL SEÇİM ÖNCESİNDE DE ALELACELE MECLİS’TE ÖNÜMÜZE BİR DEĞİŞİKLİK GELECEĞİNİ DE ÇOK FAZLA DÜŞÜNMÜYORUM”

“Türkiye bir yerel seçim atmosferi içerisindeyken, böyle sıcak bir dönemde, neredeyse 5 sene sonra yapılacak olan bir seçimle ilgili tartışmaya girilmemesi daha uygun olur diye düşünüyoruz. Yerel seçime yönelik hazırlıkların yapılması daha uygun olur. Yerel seçim öncesinde de alelacele Meclis’te önümüze bir değişiklik geleceğini de çok fazla düşünmüyorum. Bir tartışma oldu, çeşitli görüşler ifade edildi. Yerel seçim öncesi alelacele bu konuda bir adım atılacağını da pek zannetmiyorum.”



Yeniden Refah Partisi'nin açıklanan Belediye başkan adayları şöyle:

İstanbul

Çekmeköy ilçe belediye başkan adayı: Yücel Ersen

Pendik ilçe belediye başkan adayı: Fahrettin Karakurk

Karabük

Yenice- yortan belde b. başkan adayı: Alaattin Islak

Ovacık ilçe belediye başkan adayı: Satılmış Bostancı

Kars

Sarıkamış ilçe belediye başkan adayı: Raşit Yılmaz

Kastamonu

Tosya ilçe belediye başkan adayı: İbrahim Demir

Kocaeli

Derince ilçe belediye başkan adayı: Gökhan Açık

Körfez ilçe belediye başkan adayı: Hacı Latif İşcen

Kandıra ilçe belediye başkan adayı: Levent Güdek

Konya

Halkapınar ilçe belediye başkan adayı: Ramazan Koçak

Ahırlı ilçe belediye başkan adayı: Yavuz Selim Demirel

Selçuklu ilçe belediye başkan adayı: Ali Kemal Kara

Kütahya

Simav-naşa belde b. Başkan adayı: Bünyamin Sezer

Tavşanlı ilçe belediye başkan adayı: Ali Kemal Derin

Aslanapa ilçe belediye başkan adayı: Atimer Kutlu

Sakarya

Kocaali ilçe belediye başkan adayı: Recep Erdoğan

Karapürçek ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Murat Çoruhlu

Sivas

Gemerek ilçe belediye başkan adayı: Sezai Çelikten

Ulaş ilçe belediye başkan adayı: Hüseyin Karabağ

Tekirdağ

Ergene ilçe belediye başkan adayı: Mustafa Paşaoğlu

Süleymanpaşa ilçe b. başkan adayı: Ali Rıza Özer

Yozgat

Akdağmadeni ilçe b.başkan adayı: Murat Selvi

Malatya

Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Bilal Yıldırım

Akçadağ ilçe belediye başkan adayı: Ali Kazgan

Pötürge ilçe belediye başkan adayı: Aydın Öztürk

Battalgazi ilçe belediye başkan adayı: Ayetullah Geçen

Bayburt

İl belediye başkan adayı: Mustafa Güncan

Ankara

Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı: Salih Aydemir

Beypazarı ilçe belediye başkan adayı: Haydar Çalışkan

Şereflikoçhisar ilçe b. Başkan adayı: Muhammed Doğan

Adıyaman

Sincik ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Buz

Aydın

Nazilli ilçe belediye başkan adayı: Emin Eser

Sultanhisar ilçe belediye başkan adayı: Emre Mersinkaya

Bitlis

Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Avunç

Bursa

Büyükorhan ilçe belediye başkan adayı: Enes Yılmaz

Harmancık ilçe belediye başkan adayı: Ahmet Can

İnegöl ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Kaygusuz

Bolu

Mengen-gökçesu belde b. Başkan adayı: Orhan Çigbasmaz

Düzce

Kaynaşlı ilçe belediye başkan adayı: Birol Şahin

Elazığ

Kovancılar ilçe belediye başkan adayı: Bekir Yanılmaz

Alacakaya ilçe belediye başkan adayı: Zafer Altınışık

Eskişehir

Tepebaşı ilçe belediye başkan adayı: Emrah Altun

İnönü ilçe belediye başkan adayı: Hasan Güçbilmez

Mihalgazi ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Gümer

Gümüşhane

Kelkit ilçe belediye başkan adayı: Abdülhamid Keskinoğlu

Şiran ilçe belediye başkan adayı: Murat Taştan

Iğdır

Tuzluca ilçe belediye başkan adayı: Ali Erdem Sevilmiş

Halfel belde belediye başkan adayı: Yusuf Aktaş

Hoşhaber belde belediye başkan adayı: İbrahim Onay