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Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için yol haritasını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" dedi.

Siyaset
  • 08.09.2023 14:04
  • Giriş: 08.09.2023 14:04
  • Güncelleme: 08.09.2023 14:09
Kaynak: AA
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Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı
Fotoğraf: AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" açıklamasında bulundu. 

Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 81 il, 973 ilçe, 394 beldede kendi logo ve adaylarıyla seçime gireceklerini bildirdi.

Zor, bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini kaydetti. 

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