Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için yol haritasını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" dedi.

Siyaset 08.09.2023 14:04 Giriş: 08.09.2023 14:04

Güncelleme: 08.09.2023 14:09 Kaynak: AA

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