Yerel Seçim 2024

HİZMETTE BÜYÜK BİR YARIŞA GİRECEĞİZ

İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Buğra Gökce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık dosyasını CHP İl Başkanlığı’na teslim etti. Gökce, adaylık başvurusunun ardından CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, "Ben size emek vaat ediyorum, ben size çok çalışmayı vaat ediyorum. İzmir’de en yüksek oyu biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gökce, özetle şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada Türkiye’de ilk defa doktoralı, akademik kariyer sahibi bir şehir plancısı büyükşehir belediye başkanlığını adaylığını açıklıyor. Bunun büyük bir önemi var. Ben Kınık’ın Soma’ya komşu Arpaseki köyünden, Kiraz’ın Nazilli’ye Alaşehir’e komşu Ören köyüne kadar İzmir’in her köyüne adım atmış, hizmet etmek için çaba sarf etmiş bir süreçten geliyorum. Bu benim bu kente sevdalı olduğumun, burayı aile gördüğümün 15 yıllık mazisi. Buradan ilan ediyorum hizmette çok büyük bir yarışa gireceğiz. Bu şehrin karşı karşıya olduğu deprem, ulaşım, altyapı gibi sorunları çözmek için büyük emek vereceğiz."

Buğra Gökce

İzmir B.B. Aday Adayı



∗∗∗

KOMÜNİST BAŞKAN BATI’DA ADAY OLACAK

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Batı’daki bir ilden veya ilçeden başkan adayı gösterileceği belirtildi. SMF’nin bu seçimlerde Dersim’den aday çıkarmayacağı, Ovacık ve Hozat için güçlü iki aday ile yola çıkacağı ifade edildi. Görüşme trafiği sürüyor.

Fatih Mehmet Maçoğlu

∗∗∗

MAHALLE İÇİN MAHALLELİYLE BİRLİKTE YÖNETİM

İstanbul Avcılar’a bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde muhtar adaylığını açıklayan SOL Parti Eski Esenyurt İlçe Başkanı Zeliha Kocamış, çalışmalara başladı. Kocamış, 47 bin nüfuslu mahallenin daha ferah, daha huzurlu, daha güvenli, daha neşeli olsun diye elimden geleni yapmak için muhtar adayı olduğunu söyledi.

Zeliha Kocamış

Mustafakemalpaşa Mahallesi Muhtar Adayı

∗∗∗

TANIDIK İSİMLER

• Fikri Sağlar

Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, yerel seçimler için CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

• Osman Gürün

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün aday olmayarak CHP’de Genel Merkez’e danışman oldu.

• Yılmaz Büyükerşen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bir kez daha CHP’den aday adaylığını açıkladı.