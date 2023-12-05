Buğra Gökce, İzmir için resmen aday adayı oldu

İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Buğra Gökce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık dosyasını CHP İl Başkanlığı’na teslim etti. Gökce, adaylık başvurusunun ardından CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, "Ben size emek vaat ediyorum, ben size çok çalışmayı vaat ediyorum. İzmir'de en yüksek oyu biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Buğra Gökce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Adaylık dosyasını CHP İl Başkanlığı'na teslim etmesiyle aday adaylığını resmileştiren Gökce, başvurusunun ardından il binası önünde kendisini bekleyen partliliere hitap etti.

"Ben size emek vaat ediyorum, ben size çok çalışmayı vaat ediyorum" diye konuşan Gökce, İzmir'de en yüksek oyu kendilerinin getireceğini söyledi.

Gökce, özetle şu ifadeleri kullandı:

"İzmir benim 2008’de ilk defa atandığım, eşsiz hizmet şehrimdir. Şimdi yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde partimizin iktidar çabasına katkı sunmak. Bu güzel şehre İzmir’den hizmet etmek. İzmir’i lider kent yapmak.

Bugün burada Türkiye’de ilk defa doktoralı, akademik kariyer sahibi bir şehir plancısı büyükşehir belediye başkanlığını adaylığını açıklıyor. Bunun büyük bir önemi var. Ben Kınık’ın Soma’ya komşu Arpaseki köyünden, Kiraz’ın Nazilli’ye Alaşehir’e komşu Ören köyüne kadar İzmir’in her köyüne adım atmış, hizmet etmek için çaba sarf etmiş bir süreçten geliyorum. Bu benim bu kente sevdalı olduğumun, burayı aile gördüğümün 15 yıllık mazisi.

Buradan ilan ediyorum hizmette çok büyük bir yarışa gireceğiz. Bu şehrin karşı karşıya olduğu deprem, ulaşım, altyapı gibi sorunları çözmek için büyük emek vereceğiz."

Gökce, 2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak göre yapmıştı.