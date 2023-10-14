Yerel seçim zaferinin başlangıcı olacak

Hüseyin ŞİMŞEK

14 Mayıs seçimlerinin ardından özeleştiri sürecine giren, kapatma davası nedeniyle HDP’den ayrılan Kürt siyasetinde yeni parti için son adım yarın atılacak. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, yarın Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. “Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenecek kongrede, partinin yeni ismi, yeni eş genel başkanları ve tüzüğü belirlenecek.

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP dışındaki tüm siyasi partilere davet gönderilen YSP 4’üncü Olağan Kongresi’nde son seçimde “kafa karışıklığına” neden olduğu bildirilen parti ismi değişecek. Demokratik Halklar Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin öne çıktığı yeni isim arayışları bugün tamamlanacak. Aynı şekilde yeni eş genel başkanlar da bugün netleşecek ve yarınki kongrede duyurulacak. Yeni eş genel başkanların Tülay Hatimoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan olması bekleniyor.

YSP yeni tüzük çalışmaları da noktalandı. Edinilen bilgiye göre, Parti Meclisi’nde hemen her isim tıpkı MYK’de olduğu gibi bir alandan sorumlu tutulacak. Kadın, doğa, gençlik gibi komisyonlar oluşturulacak. PM’nin 81 ili kapsayacak üyelerden oluşması sağlanacak. Milletvekili ve belediye başkanlığında dönem sınırının istisnasız uygulanmasına imkan tanınacak.

Yaklaşan kongre öncesinde BirGün’e konuşan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “Görkemli bir kongre olacak ve yeni dönem siyasetimize herkes şahit olacak” dedi. Kongrenin ülkenin çok sayıda bölgesinden seçmenin katılımı ile gerçekleşeceğini bildiren YSP’li Tiryaki, “Bu kongre bizim için değişim kongresi olacak. Hem merkezi organlarda görev alanlar hem eş genel başkanlarımız ve partinin adını hem de aynı zamanda tüzük hükümlerimiz değişecek. Yeniden yapılanma ve özgürlük yürüyüşü olarak gördüğümüz kongremize ilginin yüksek olacağını da söyleyebiliriz” dedi.