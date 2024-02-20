Yıllardır bitirilemeyen projenin maliyeti 5 kat arttı

Bu yıl tamamlanacağı söylenen ve 2019’da 7,4 milyar TL ile yapımına başlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi bitirilemedi. Projenin maliyeti 35,9 milyar TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin temelini Eylül 2019’da attı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7,4 milyar TL harcama öngörüsüyle temeli atılan projenin tamamlanma yılını 2023’ü olarak belirledi. Hat, Şubat 2024 itibarıyla halen tamamlanamadı.

Avrupa Birliği (AB) finansmanı da kullanılan projede Nisan 2020’de inceleme yapan Karaismailoğlu, kısa sürede büyük ilerleme kaydedildiğini savunarak, “Hat 2023’te bitecek” dedi. Karaismailoğlu’nun belirttiği tarihte tamamlanamayan proje, 17 Ocak’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından ziyaret edildi. Uraloğlu, projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmının 2025’te, tamamının ise 2027’de faaliyete geçeceğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı yatırım programı ise verilen tarihlerin doğru olmadığını ortaya koydu.

2024 Yılı Yatırım Programı’nda projenin tüm kısımlarıyla birlikte 2028’de tamamlanacağı belirtildi. Projenin tamamlanma yılının sürekli ertelenmesi ile maliyeti de katlandı. 2019 yılında, 7,4 milyar TL olarak duyurulan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin maliyeti 2020, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 8 milyar TL, 17,9 milyar TL ve 35,9 milyar TL olarak değiştirildi.

İktidarın öngörüsüzlüğünün faturasının yurttaşa kesildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, şunları söyledi: “Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak hızlı tren projesi, tam bir yılan hikâyesine döndü. Her gelen bakan, projeyle ilgili farklı bir tarih taahhüdünde bulunuyor. İktidar, halkın vergileriyle yapılan yatırımlar için hayal satıyor.”