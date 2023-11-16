Yıllık tarım enflasyonu yüzde 63’e yaklaştı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) ekimde yıllık yüzde 62,56 arttı, aylık yüzde 1,13 azaldı.

TÜİK 2023 Ekim’e ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,13 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 44,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 85,35 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,31 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,32 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,11 artış gerçekleşti. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 168,05 ile yağlı meyveler ve yüzde 164,52 ile üzüm oldu.