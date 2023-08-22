Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dizinin başrolü belli oldu

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Kanal D'de yayınlanacağı 'İnci Taneleri' dizisinin başrolünde Erdoğan'a Hazar Ergüçlü eşlik edecek.

Yılmaz Erdoğan’ın yeni projesi 'İnci Taneleri' dizisinin başrolünde Erdoğan'a Hazar Ergüçlü eşlik edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan’ın 13 bölüm senaryosunu yazdığı dizinin Kanal D’de yayınlanacağı konuşuluyor.

Yılmaz Erdoğan, yeni dizisi için Sibel Arna’nın YouTube kanalında, "20 yıl sonra televizyona geri dönüyorum. Gerçekçi bir hikaye yazdım. Ne komik olsun diye uğraştım ne olmasın diye uğraştım. İnsanlar arasındaki bağlarla ilgili derin bir aile meselesine odaklandım. Şimdiye kadar 5 bölüm teslim ettim bile. Adı: 'İnci Taneleri' Aslında bir dörtlükten de yola çıkıyor: 'İnsanlar dizili bir inci tespihte / İnci ne kadar değerli / İp ne kadar ince' Yorucu olacak ama 120 dakika olacak. Artık onun üzerinde de beni bağışlasınlar" değerlendirmesini yapmıştı.