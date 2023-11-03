Yine doğaya savaş açılıyor

Haber Merkezi

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bulunan Saraçhane Parkı’nda yaptıkları açıklamada, 9 dönümlük orman alanının ihaleye çıkarılmasını protesto etti. Eylemin ardından toplanan 3 bin imza İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün’e teslim edildi.

Belediye önünde yapılan açıklamayı okuyan Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri Sözcüsü Zuhal Turhan, “Ormanın otobüs durakları yanında bulunan ve festival alanının bir bölümünü de kapsayan 9 dönümlük alana, otel ve turizm tesisi yapmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale açıldığını öğrendik. Bu alanı inşaata açmak, doğaya savaş açmaktır. Orman bir bütün, zerresine vereceğiniz bir tahribat kanser gibi bütüne yayılır. İnşaat yapılmak istenen alan göletleri besleyen derenin geçtiği noktada olup, göletler ve ormanın içindeki sayısız canlı yaşamı tehdit altındadır” dedi.

Projenin ayrıca Hacıosman bölgesinde nüfus ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak kirliliğin artacağını belirten Turhan, “Başta, projeden vazgeçerek böylesi bir katliama yol açmaması gereken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü, hangi kurum ve hangi amaçla olursa olsun orman yapısı içinde hiçbir inşaata izin vermemesi, tek bir çivi dahi çaktırmayarak ormana sahip çıkması gereken İBB’yi ve bütün doğa dostu yaşam savunucularını sürecin takipçisi olarak, sorumluluğumuzu paylaşmaya davet ediyoruz. Gönüllüler olarak, kısa zamanda topladığımız üç bine varan imzayla birlikte, Sarıyer Atatürk Kent Ormanı’nın bir bütün olarak korunmasını ve tehdit altındaki arazinin, İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralınıp ormana iade edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İhaleye açılan arazinin İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralınarak ormana iade edilmesini istediklerini belirten grup üyeleri, topladıkları 3 bin ıslak imzayı İBB yetkililerine sundu.