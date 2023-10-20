Yoksulluk derinleşecek

İktidar eliyle yaratılan derin yoksulluk daha da derinleşecek. Aile Bakanlığı’na göre, ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısı 210 bine, elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı 4 milyona, GSS borçlusu ise 9 milyona ulaşacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Teklifi, Türkiye'de iktidar eliyle yaratılan yoksulluğun daha da derinleşeceğini ortaya koydu. Bütçe teklifinde yer alan hedefler, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısında artış öngörüldüğünü gözler önüne serdi. Bakanlık, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısı, elektrik tüketim desteğinden yararlanan kişi sayısı ve GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısında artış öngördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2026 dönemine yönelik hedeflerinde de Türkiye’deki derin yoksulluğa yönelik çarpıcı veriler yer aldı.

ÇOCUK YOKSULLUĞU

Bakanlığın verilerine göre, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı 2022 yılında 157 bin 248 oldu. Türkiye’deki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koyan en çarpıcı veri olan, “Sosyal ve Ekonomik Destek Programından Yararlandırılan Çocuk Sayısı”na yönelik 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik tahminler de dikkati çekti. Bakanlığın, 2023-2026 döneminde SED kapsamındaki çocuk sayısına yönelik tahminleri, yıllara göre şöyle sıralandı:

2023: 155 bin

2024: 170 bin

2025: 200 bin

2026: 210 bin

DESTEĞE MUHTAÇLAR

Ekonomik yoksunluk nedeniyle elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısının da artacağı bildirildi. Türkiye’de 2022 yılında 2 milyon 719 bin 745 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısının 2026 yılında 4 milyonu aşacağı belirtildi.

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MİLYONLARCA GSS BORÇLUSU

İşsiz ve çalışmayan yurttaşların kabusu olan GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısının da 9 milyona dayanacağı hesaplandı. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı, bakanlığın bütçe planlamasına şöyle kaydedildi:

2023: 8 milyon 953 bin 522

2024: 8 milyon 967 bin 143

2025: 8 milyon 976 bin 465

2026: 8 milyon 987 bin 2