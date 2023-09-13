Yoksulluk sınırına erişmek için dört asgari ücret lazım

Yoksulluk sınırı 47 bine dayandı. Dört kişilik bir ailenin dördü de asgari ücretle çalışıyor olsa bile alınan ücretin toplamı yine yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Ekonomi Servisi

BES-AR’ın araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 660 lira, yoksulluk sınırı ise 46 bin 980 lira oldu. BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, "4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalışıyor olsa bile, alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kalıyor" dedi.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi (BES-AR), yaptığı araştırmanın sonuçlarını BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu açıkladı. Araştırmaya göre 4 kişilik bir memur ailesinin 2023 Ağustos ayı açlık sınırı 15 bin 660 lira oldu. Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos 2023 için 15 bin 660 lira, tek bir kişinin yaşam maliyeti ise 21 bin 050 lira oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 46 bin 980 lira olarak hesaplandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Hayat pahalılığı yok, sorun psikolojik" söylemine göndermede bulunan Berdicioğlu, "Enflasyonla mücadele TÜİK verilerinin manipülasyonu ile sınırlı kaldı. Sermaye sahipleri için kur korumalı mevduat hesapları, müteahhitler için dövize endeksli ödeme garantisi sunulurken, emekçilere hiçbir zaman tutturulamayan hedef enflasyona göre artış dayatılıyor. 4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalışıyor olsa da alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kalıyor" dedi.