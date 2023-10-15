Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Beşpınar köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulhakim Bulut’a 21 AF 300 plakalı otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bulut’un cesedinin savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.