YouTube Music'e yeni özellik: Yorumlar görüntülenebilecek

YouTube Music, artık uygulama üzerinde şarkı dinlerken yorumları okuyabilme ve yorum yapabilme özelliğini aktifleştirdi. Bu işlev kademeli olarak tüm kullanıcılar için geçerli olacak.

YouTube Music'e şarkı dinlerken yorum okuyabilme ve yorum yapabilme özelliği eklendi.

Hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olacak özellik sayesinde kullanıcılar şarkı dinledikleri sırada doğrudan yorum yapabilecek.

Ayrıca, uygulama arayüzünde bazı değişiklikler yapıldı. Albümlerin kapak resimleri büyütüldü ve ilerleme çubuğunun hemen üstüne kaydırılabilir bir buton hattı eklendi.

NTV'de yer alan habere göre bu butonlar sayesinde kayıt, paylaşım, indirme ve yorumlara erişim gibi işlemler daha kolay hale geldi.

Ancak yorum seçeneği sadece videoları olan şarkılar için geçerli olduğu belirtildi.



Ayrıca, beğenme ve beğenmeme butonlarının yeri de değiştirildi ve şarkı adlarıyla sanatçı adları ve albüm resimleri sola hizalandı.



Yorumlar butonunun henüz tüm kullanıcılar tarafından görünür olmaması, yeni özelliğin kademeli olarak çıkış yapacağını gösteriyor.