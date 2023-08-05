YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu erkek tarafından bıçaklandı

YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. 32 yerinden bıçaklanan Yıldırım'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Saldırgan Yunus Yıldırım ise gözaltında.

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube'de içlerik üreticiliği yapan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, kadını defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Saldırıya uğrayan Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, "32 yerinden bıçaklamış" dedi.

Dün (4 Ağustos) sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.

Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"ŞİDDET CEZALARI AĞIRLAŞTIRILMALI"



Saldırıya uğrayan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve gitti. Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" dedi.