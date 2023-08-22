Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybettiği, 18 kişi yaralandığı kazada şoför Adem Tatlısu'nun ön otopsi raporu hazırlandı. Rapora göre, Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesi nedeniyle kazanın yaşandığı belirlendi.

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında yaşamını yitiren şoför Adem Tatlısu'nun ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Kaza, önceki gece, Sivas- Yozgat kara yolunda, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından yapılan ön otopside otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kazanında kalp krizi kaynaklı meydana geldiği belirtildi.

DİREKSİYON BAŞINDA BAYGINLIK

Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü belirtildi. Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.

VALİ ÖZKAN: DİKKATSİZLİKTEN KAYNAKLI

Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı belirtildi.

Öte yandan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, " Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz" demişti.