YSK, Abdullah Zeydan hakkındaki gerekçeli kararı açıkladı

YSK, Van'da mazbatanın seçilmiş başkan Abdullah Zeydan'a verilmesine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin daha önceki kararını kaldırmasının, "hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde" olduğu ifade edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Zeydan'ın kazandığı seçimlerin ardından memnu haklarının yok hükmünde olduğuna ilişkin kararının "hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde" olduğu değerlendirmesi yapılan kararda, "(Abdullah Zeydan) 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.

Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının, Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından, mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verilmişti.

İrade gaspına karşı Van halkının ortaya koyduğu tepkinin ardından YSK, oy çokluğuyla DEM Parti'nin itirazını kabul etmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar vermişti.

Zeydan, seçimde yüzde 55,4 oy ile birinci olurken AKP adayı Arvas yüzde 28 oy almıştı.