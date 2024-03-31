YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam ediyor, detaylı açıklama yarın yapılacak

Türkiye, 5 yıl boyunca görev alacak yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen YSK Başkanı Yener, sandıkların yüzde 51,2'sinin açılmış durumda olduğunu, veri akışı sürdüğü için detaylı bir açıklamayı yarın yapacaklarını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener, oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçti. Şu ana kadar sandıkların yüzde 51,2'sinin açılmış durumda olduğunu bildiren Yener, veri akışı devam ettiği için seçime katılım oranını açıklamanın mümkün olmadığını söyledi.

Yener, "Veri akışı devam etmektedir. Şu ana kadar açıklanan sonuçların Türk halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Detaylı değerlendirmeyi yarın genel bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Yener, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı devam etmektedir. Bu süreçte görev alan il, ilçeseçim kurulu başkanlarımıza, YSK personeline, sandıklarda görevli olan kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine, siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Şu ana kadar açıklanan sonuçların Türk halkına hayırlı olmasını diliyoruz."