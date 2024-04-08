YSK, CHP'nin Hatay itirazını reddetti

YSK, CHP'nin Hatay'daki seçimlerin tekrarlanması talebini reddetti.

YSK, CHP'nin Hatay'daki seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu reddetti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, YSK'ye seçimin iptali yönünde bir kez daha başvuracaklarını açıkladı.

İTİRAZ SÜRECİ

CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararını YSK'ye taşımıştı.

CHP'den yapılan açıklamada, iki aday arasında an itibariyle 2 bin 569 oy farkı olduğu bilgisine yer verilerek, "Partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir" denilmişti.

CHP'nin adayı Lütfü Savaş, 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettiğini duyurmuş, geçersiz oylara geçersizliklerinin nedenlerinin yazılmadığını belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de itiraz süreci sonuçlanmadan Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesi nedeniyle YSK'ye tepki göstermişti.