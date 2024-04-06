YSK'den Hilvan kararı

Yüsek Seçim Kurulu (YSK), Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin 521 oy farkla kazandığı seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

AKP'nin 15 sandığa itiraz ettiği ilçede, İlçe Seçim Kurulu seçimi yenileme kararı almıştı.

Hilvan'da pusulaların yakıldığına dair görüntüler kamuoyuna düşerken mevcut Hilvan Belediye Başkanı ve AKP'nin adayı Aslan Ali Bayık'ın adamlarının seçim merkezini basarak oy çuvalların kaçırıp yaktığı belirtilmişti.

Buna rağmen DEM Parti'nin kazandığı seçimin tekrarlanması kararını YSK de onayladı.

HİLVAN'DA SEÇİM

Resmi olmayan verilere göre Hilvan'da DEM Parti'nin adayı 6 bin 960 oy (yüzde 33.2) ile seçimleri kazanırken mevcut belediye başkanı ve AKP'nin adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 439 oy yüzde (30.7) ile ikinci, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 3 bin 935 (yüzde 18.7) ile üçüncü, CHP'nin adayı Mehmet Celal Avcı ise bin 951 oy (yüzde 9,3) ile dördüncü olmuştu.