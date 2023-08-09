YSP, Öcalan'ın durumu için Meclis araştırması talep etti

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumu hakkında Yeşil Sol Parti (YSP) Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

YSP, 2 yıldan uzun zamandır tecrit uygulandığı ifade edilen PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumu için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. YSP Hakkari Milletvekili Öznur Bartın tarafından verilen dilekçede, Öcalan ile avukatlarının en son 7 Ağustos 2019’da görüştüğü, kardeşi Mehmet Öcalan ile de en son 25 Mart 2021’de telefonda konuştuğu aktarıldı.

Dilekçede, Öcalan’ın avukatlarının Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ve İmralı Cezaevi İdaresine yaptıkları görüşme başvurularının yanıtsız kaldığı belirtilirken bunun, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulandı.

Abdullah Öcalan ile görüşülmemesinin hem siyasal ve toplumsal sorunları derinleştirdiği savunulurken “Bu bağlamda; CPT raporları ve BM İnsan Hakları Komitesi’nin kararlarının bir gereği olarak da İmralı ada cezaevinde tutulan Sayın Öcalan ve diğer hükümlülere karşı uygulanan hukuksuzluklar ile mutlak bir şekilde sürdürülen tecridin araştırılması, son bulması ve hukukun sağlanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ediyoruz” denildi.