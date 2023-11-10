Yüksek hızlı zarar

Ankara YHT Garı için verilen yolcu garantisi tutmadı. Garanti edilen yolcu sayısının üçte birine ulaşılabildi. Gar’ın işletmecisi Cengiz-Limak-Kolin grubuna 7 yılda gelmeyen yolcu için 53 milyon 516 bin dolar ödendi.

Havva GÜMÜŞKAYA

29 Ekim 2016 tarihinde hizmete giren, 20 yıl 6 ay yüklenici firmaya işletme hakkı tanınan ve 14 yıl için de yolcu garantisi sağlanan Ankara YHT Garı’nda zarar her yıl katlanarak artmaya devam ediyor. Yap-işlet-devret modeli ile inşa ettirilen garın işletmecisi olan Kolin-Limak-Cengiz grubuna 7 yılda garanti edilen yolcu sayılarına ulaşılamadığı için ödenen tutar 53 milyon 516 bin doları buldu. Şirketlere sözleşme gereği yolcu başına 1,5 dolar+KDV garanti ödemesi yapılıyor.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, yap-işlet- devret modeli ile faaliyet gösteren Ankara YHT’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 yıl süresince 106 milyon yolculuk garanti verildiğine dikkat çeken Sarıgül, 7 yılda verilen garanti yolcu sayının 38 milyon olduğuna vurgu yaparken gerçekleşen sayının ise 13 milyonda kaldığını söyledi. “Bir yılda verilen garanti yolcu sayısına ancak 5 yılın sonunda ulaşılırken bu garantiler nedeni ile ödenen tutar da her yıl artış gösteriyor” diyen Sarıgül, bugüne kadar toplam 53 milyon 516 bin dolar ödendiğini vurguladı. Sarıgül, “Ne dolar tutulabiliyor ne garantiye ulaşılabiliyor bir kara delik de Ankara YHT oldu” dedi. Gelecek yıl itibarıyla garanti edilen yolcu sayısının 10 milyona çıkacağını kaydeden Sarıgül “Milletin cebinden alıp şirketlere milyarları ödeyen iktidar, öğrencinin öğlen yemeğini iptal ederken emekliyi de 7 bin 500 TL maaş ile açlığa mahkûm etti” dedi.

7 YILDA 20 KAT ARTTI

Her yıl firmaya ödenen tutarın katlandığını belirten Sarıgül, TL bazında 2017 yılında 14 milyon lira olan ödemenin 2022 yılında 20 kat artarak 282 milyon TL’ye çıktığını söyledi. 7 yılda toplam ödenen tutarın 696 milyon 881 bin TL olduğuna dikkat çeken Sarıgül, “Karada dolar, demiryolunda dolar, havada avro olan garantiler 85 milyonun sırtına yük getiriyor” diye konuştu.

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ÖDEMELER HER YIL KATLANDI

2017’den bu yana işletmeci şirketlere yolcu için garanti ödemeleri yapılıyor.