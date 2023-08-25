Yunan Sahil Güvenliği'nden Sabancı çiftinin denizde yaptığı kaza ile ilgili açıklama

Yunanistan Sahil Güvenliği, tatil için Yunanistan'a gelerek denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütülürken, Malta bandıralı E/G-T/R deniz taşıtı Leros Valiliği'ne devredildi" denildi.

Yunanistan Sahil Güvenliği, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ülkede denizde geçirdikleri kaza sonrası yaptığı açıklamada, Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütüldüğü, Malta bandıralı deniz taşıtının Leros Valiliği'ne devredildiği belirtildi.

Yunanistan Sahil Güvenliği, ülkede tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın dün akşam yaptığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, içerisinde, 4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşının olduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarptığı ifade edildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

İki devriye teknesinin kaza bölgesine intikal ettiği ve yaralılara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Türk vatandaşı olan bir erkek ve bir kadın Türk bandıralı özel bir yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi" denildi.

ÖN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, ayrıca, Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütülürken, deniz taşıtının Leros Valiliği'ne devredildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Leros ve Lipsi Liman Başkanlıkları dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi.

İki devriye teknesi kaza bölgesine intikal etti ve yaralılara yardımcı oldu. Yaralılar, Leros Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hastaneye götürülen kişilerden dördü tıbbi tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, Türk vatandaşı olan bir erkek ve bir kadın Türk bandıralı özel bir yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi. Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütülürken, Malta bandıralı E/G-T/R deniz taşıtı Leros Valiliği'ne devredildi."