Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yunanistan'la kapıda vize dönemi: İşte 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada

Yunanistan, adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayacak.  Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacak adalar, Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris (Meis) olarak açıklandı.

Güncel
  • 08.12.2023 10:57
  • Giriş: 08.12.2023 10:57
  • Güncelleme: 08.12.2023 11:08
Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan'la kapıda vize dönemi: İşte 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada
Fotoğraf: AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söylemesinin ardından, gözler vize muafiyetinin hangi adalar için sağlanacağına çevrildi.

Türk vatandaşlarının yapılan anlaşma kapsamında bir hafta vizesiz ziyaret edilebileceği adaları açıklayan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, 10 ada için belirlenen vize serbestisinin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini verdi.

Yunanistan'ın Schengen bölgesinde olduğuna dikkat çeken Yunan Bakan, Türk vatandaşlarının Doğu Ege'deki adaları daha kolay ziyaret edebilmesi için Schengen'den istisna talep ettiklerini belirtti.

Belirlenen 10 ada için vize serbestisinin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini paylaşan Kairidis adaları ise şöyle sıraladı:

• Limni
• Midilli
• Sakız Adası
• Samos
• Leros
• Kalymnos
• İstanköy
• Rodos
• Simi
• Kasteloris (Meis).

Yunan gazetesi, Erdoğan-Miçotakis görüşmesindeki bilinmeyenleri yazdı
Atinaya resmi ziyaret: Türk vatandaşlara adalarda 7 günlük vize muafiyeti sağlanacak
BirGün'e Abone Ol

 

 

 