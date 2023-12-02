Yurttaşa tasarruf, iktidara şatafat

Beşinci ayına giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin etkisizliği bütçe verilerine yansıdı. Genelge, kamunun taşıt kiralamalarında sınırlama öngörse de kamu adına toplam 1 milyar 25 milyon TL’lik taşıt kiralandığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum etti. Yurttaş yaşam mücadelesi verirken AKP’li yerel yönetimler başta olmak üzere kamu idarelerinin tamamına yakını lüks ve şatafattan geri durmadı. Hemen her gün bir başka kurumun fahiş harcaması tartışma yaratırken iktidar, 17 Temmuz’da kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesi göndererek, “Harcamaların gözden geçirilerek kısıtlanmasını” talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile kamu idarelerine gönderilen genelge, yürürlüğe girdiği an itibarıyla delik deşik edildi. Hemen her kurum, fahiş harcaması ile genelgenin kağıt üzerinde kalacağını gözler önüne serdi.

GİDER 1 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri ise genelgenin etkisizliğini en net şekilde ortaya koyan resmi belge oldu. Temmuz ayında yayımlanan genelgeye karşın merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi. Haziran ayında 224 milyon 437 bin TL olan kamunun taşıt kiralama giderlerinin temmuz-ekim döneminde aylara göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

• Temmuz: 224 milyon 437 bin TL

• Ağustos: 265 milyon 291 bin TL

• Eylül: 260 milyon 514 bin TL

• Ekim: 275 milyon 623 bin TL

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KAĞIT ÜZERİNDE

Kamu adına yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan bazı araç kiralama ihaleleri ise şöyle sıralandı:

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplam 850 milyon 434 bin TL’lik araç kiraladı.

• TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı, 57'si lüks binek araçtan oluşan toplam 113 adet araç kiralayacağını duyurdu.

• AKP’li Kocaeli ve Balıkesir belediyelerinin, tasarrufu elden bırakarak eylül ayında toplam 18,8 milyon TL’lik araç kiraladığı öğrenildi.

• Türk Tarih Kurumu’nun kasım ayında 2 milyon 912 bin 107 TL’ye beş araç kiraladığı bildirildi.