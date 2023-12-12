Yurttaşların yüzde 77’si kredi kartı kullanmaya mecbur

Araştırma şirketi Areda Piar, Türkiye genelinde kredi kartı kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 77,1'i kredi kartı kullanım sebebini zorunluluk olarak açıkladı. Katılımcıların yüzde 22,7'si ise kredi kartı ödeme dönemi geldiğinde asgari ödeme tutarını dahi ödeyemediğini söyledi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırmada, kullanıcıların yüzde 77,1'i kredi kartı kullanım sebebini zorunluluk olarak açıklarken yüzde 39,6'sı iki veya üç kart kullandığını ifade etti.

Araştırma şirketi Areda Piar, Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla kredi kartı kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

TÜKETİCİLER BİRDEN FAZLA KREDİ KARTI KULLANIYOR

Araştırmada katılımcıların yüzde 80'inden fazlasının aktif bir şekilde kredi kartı kullandığı belirtildi. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 39,6'sı iki veya üç kart kullandığını; yüzde 7,6'sı dört veya daha fazla kredi kullandığını ifade ediyor. Sadece bir tane kredi kullananların oranı ise yüzde 52,7.

Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 77,1'i kredi kartı kullanım sebebini bir zorunluluk olarak görüyor. Yüzde 15,5'i finansal bir alışkanlık haline dönüştüğünden bahsederken yüzde 7,4 kişisel zevki için kredi kartı kullandığını belirtiyor.

Araştırmada 'Kredi kartı kullanmak size hangi duyguyu hissettiriyor?' sorusuna katılımcıların yüzde 39,6'sı 'önce özgürlük sonra esaret' cevabını veriyor.

Ayrıca yüzde 34,5'i kredi kartı kullanımını bir 'özgürlük' aracı olarak görürken, yüzde 25,9'u ise kendisinde oluşturduğu duyguyu 'esaret'

olarak tanımlıyor.

YÜZDE 22,7 ASGARİ TUTARI DAHİ ÖDEYEMİYOR

Katılımcıların yüzde 46,4'ü kredi kartı ödeme dönemi geldiğinde kart borcunun tamamını ödediğini ifade ederken, yüzde 30,9'u asgari ödeme tutarını ödediğini ve yüzde 22,7'sinin ise asgari ödeme tutarının altında

kalan bir payı öncelikle ödediğini belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 49,8'i nakit avansı aktif bir şekilde kullandığını ifade ederken yüzde 33,7'si bu seçeneği kullanmadığını söylüyor. Nakit avansı tercih edenlerin yüzde 82,8'i bu sistemi sihirli bir cüzdan olarak görüyor.