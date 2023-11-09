Zalimin zulmüne karşı devrimciler var

SOL Parti, üye ve yöneticilerine yönelik baskılara tepki gösterdi. SOL Parti MYK Üyesi Dilara Kurtuluş, “Baskılara karşı bir adım bile geri adım atmayacağız” dedi.

Politika Servisi

İktidarın baskı politikaları her gün kendini farklı biçimlerde göstermeye devam ediyor. Saray rejimi uydurma suçlarla, sosyal medya paylaşımı gerekçeleriyle, kendine tehlikeli gördüğü her kesime müdahale ediyor. Son olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesinde SOL Parti ilçe yöneticisi iki kişi dün sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alınırken Bolu’da 14 Mayıs seçimlerine ilişkin çalışmalarda SOL Parti bildirisi dağıtan 4 partili hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret davası açıldı.

Gebze’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Buğra Aydoğan ve Erdem Şimşek’in Kocaeli İl Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldükleri öğrenildi. Konu ile ilgili konuşan SOL Parti İl Yöneticisi ve avukat İlkay Deniz Torun, “Alınan arkadaşların dosyaları hazır olmadığı gerekçesi ile ifadeleri alınmıyor. Verdikleri bilgilere göre geceyi nezarethanede geçirecekler. Dosya hazır olmadığı için kesin olmamakla birlikte gözaltı kararının ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gerçekleştiğini öğrendik” dedi.

Torun, SOL Partili iki kişi haricinde 1’i gazeteci 8 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

SOL Parti, hem Gebze’deki hem de Bolu’da yapılan hukuksuzluklara ilişkin açıklama yayımladı.

Gebze’de yapılan gözaltılara karşı serbest kalma çağrısının yayımlandığı mesajda, "Tepeden tırnağa hukuksuz, adaletsiz ve zorbaca yapılan gözaltılar derhal sonlandırılmalıdır. SOL Parti bir adım geri atmadan her yerde mücadeleyi örgütlemeye devam edecek" denildi.

Bolu’da açılan davalara ilişkin de mesaj yayınlayan parti genel merkezi, ‘‘Soygun düzenine, zalimin zulmüne hayır demeyi suç sayanlar bilmeli ki hayatın her alanında bunu daha güçlü söylemeye devam edeceğiz" dedi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dilara Kurtuluş, partisine yönelik yapılan saldırıları değerlendirdi. İktidarın yıldırma politikaları karşısında tek bir geri adım atmayacaklarını belirten Kurtuluş, mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kurtuluş şu ifadelere yer verdi: “Kendini yukarıdan aşağıya kurumsallaştırmaya çalışan tek adam rejimi, kendine muhaliflere karşı baskılara devam ediyor. Tepeden tırnağa hukuksuz gözaltılarla, davalarla memleketin bütün ilericileri, devrimcileri yıldırılmaya çalışılıyor. Gazetecilik yapan gazetecilere, hakkını arayan işçilere, arkadaşlarına sahip çıkmaya çalışan öğrencilere, yaşamak için direnen kadınlara tutuklamalar, gözaltılar, darp, tehdit… Bu sabah Gebze’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 2 ilçe yöneticimiz gözaltına alındı. Bolu’da ise 14 Mayıs seçimleri sürecinde partimizin bildirilerini dağıtan 4 arkadaşımıza cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı.

Bir taraftan yolsuzlukla, soygunla, peşkeş çekilen kamu kaynaklarıyla, lüks ve şatafat içinde yaşayan yandaşlar; bir taraftaysa bu bir avuç zorbaya karşı, zalimin zulmüne karşı direnen, memleketin ilericileri, aydınları, devrimcileri, milyonları var. Herkes bilsin ki ne tek adam rejiminin baskılarına boyun eğeriz, ne de devrimci faaliyetlerimizden bir adım geri atarız.”