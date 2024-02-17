Zararı ileride anlayacağız

Berkay SAĞOL

Türk Tabipleri Birliği, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Koruyucu güvenlik ekipmanlarıyla bölgeye gitmelerine rağmen alana alınmadıklarını belirten TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, yağmur yağışı nedeniyle siyanürün Fırat Nehri’ne karışacağını belirtti.

Bulut şunları söyledi: “Bunun doğal bir afet olmadığını, insan eliyle oluşturulmuş bir afet olduğunu söylememiz gerekiyor. Dağdan heyelan olmadı. Liç olarak biriktirilen dağ kaydı. İnsan eliyle oluşturulan bir felaket. Membran kalınlığı bir kere yarı yarıya düşürmüşler, maliyetten kurtarmak için. Önlemler alınmadığı net, 9 işçi sülfürik asitli toprağın içinde. Menfezi kapattık dediler ancak bölgede çok yoğun bir yağmur yağışı oldu ve yağışlar sebebiyle yer altından Fırat Nehri’ne karışacak. Önümüzdeki süreçte kültür balıkçılığı yapan insanların balıkları öldüğünde, su içen kuşların cesetleri kıyıya vurduğunda daha net anlayacağız.”

Bulut, şirketin ölçüm yaptığını açıkladığını ancak ölçümlerin bağımsız örgütler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Bulut, “Bu bölgesel bir ekosistem sorunu yaratacaktır. Burada madencilik başladıktan sonra küçükbaş hayvancılıkta bile üretim düşmüş. Yine bu bölge turna kuşlarının göç alanı. Bu göçün artık gerçekleşmediğini görüyoruz. Siyanür ve sülfürik asidin Fırat Nehri’ne kavuşmama ihtimali yok. Bu ekosistemdeki bozukluklar insanlara sağlıksızlık olarak geri dönecek. Eğer siyanür karışırsa bu bölgede balıkçılığı ve sulamaya bağlı diğer gıdaların üretimlerini etkilerse bu da ayrı bir uluslararası halk sağlığı sorunu olacak” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Madende yaşanan toprak kaymasının ardından ortaya çıkan ağır metallerin havaya karışarak ağız, solunum ve deri yoluyla alınabileceğini” belirtti.