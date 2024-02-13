Meslek örgütleri geçmişi anımsattı: Çöpler Altın Madeni’ndeki faciaya davetiye çıkarıldı!

Çöpler Altın Madeni'nin cevher döküm sahasında yaşanan toprak kaymasının ardından, aynı maden sahasında yaşanan siyanür sızıntısı ve şirkete verilen kapasite artırım hakkını anımsatan meslek örgütleri, yaşanan faciaya davetiye çıkarıldığına vurgu yaptı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan toprak kaymasının ardından açıklamalarda bulunarak, söz konusu madenin kapasite artışı projesinin felaket riski taşıdığına ilişkin yapılan uyarıları anımsattı.

Sosyal medya hesabı "X"ten bir paylaşımda bulunan TTB Başkanı Erinç Sağkan, tesis için Nisan 2022'de verilen 2. kapasite artışı kararına dikkat çekti.

Tesise verilen ÇED olumlu kararının deprem riski, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu defalarca belirttiklerini kaydeden Sağkan, can kaybı olmaması temennisinde bulunarak "Bu yaşanan felaketlerin tüm uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmamasıyla göz göre göre geldiğini de bilmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

14.04.2022 tarihinde, anılan madenin 2. Kapasite artışı projesinin felaket riski taşıdığını, tesise verilen ÇED olumlu kararının deprem riski, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu belirterek olası felaketlere dikkat çekmiştik.… https://t.co/AyWRcmoKee pic.twitter.com/aSJVhAIk83 — Erinç Sağkan (@erincsagkan) February 13, 2024

TTB: ŞİRKETE YARGI KORUMASI SAĞLANDI

TTB'nin sosyal medya "X"ten yapılan açıklamada da, madende Haziran 2022'de yaşanan siyanür sızıntısına dikkat çekilerek olaydan sonra madenin ruhsatının iptal edilmediği gibi kâr hırsıyla kapasitesinin artırılması kararı verildiği vurgulandı.

Meslek ve çevre örgütlerinin hukuk mücadelelerine karşın şirkete yargı koruması sağlandığına dikkat çeken TTB, yaşanan faciaya açıkça davetiye çıkarıldığını belirtti.

#Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı aktarılmaktadır.



Geçmişte siyanür sızıntısı ile gündeme gelen madenin ruhsatı iptal edilmediği… pic.twitter.com/xbuXhVse4K — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) February 13, 2024

TMMOB: TEKNİK EKİBİMİZ BÖLGEYE GİTMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

TMMOB'dan konuya dair yapılan ilk açıklamada ise "Facia geliyor dedik. Facia geldi" ifadesine yer verildi. TMMOB, teknik ekiplerinin de bölgeye gitmek üzere hazırlık yaptığı bilgisini verdi.

Açıklamada "Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır. 6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davalardı. İliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır ve rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz" denildi.

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır.



6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için… — TMMOB (@TMMOB1954) February 13, 2024

9 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nin cevher döküm sahasında saat 14.28 sıralarında toprak kayması yaşandı. Siyanürlü solüsyon madenin çevresine yayıldı.

Toprak kayması nedeniyle ilk belirmelere göre 9 işçinin toprak altında olduğu tahmin ediliyor.