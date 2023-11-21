Zeki Demirkubuz'un son filmi 'Hayat'ın vizyon tarihi ertelendi
Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın vizyon tarihi 1 Aralık'tan 15 Aralık'a ertelendi.
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın vizyon tarihi 2 hafta ertelendi. 1 Aralık'ta sinemalarda gösterilmesi planlanan film, 15 Aralık'ta gösterime girecek.
'ÖLÜMLÜ DÜNYA' GÖNDERMESİ
Demirkubuz, erteleme kararının ardından bir Twitter (X) kullanıcısının mesajını alıntılayarak 1 Aralık'ta vizyona girecek 'Ölümlü Dünya' filmine gönderme yaptı.
Takipçisinin, "Benim intihar işi yine ertelendi" mesajını alıntılayan Demirkubuz, "Seninki hiçbir şey, kurtulup gidersin. Ameliyat tarihi, yurtdışı göçünü 1 Aralık’a göre ayarlayanlar var. Erteleme bizim de canımızı sıktı ama o tarihte memleket gülüp, eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret…" ifadelerini kullandı.
Seninki hiçbir şey, kurtulup gidersin. Ameliyat tarihi, yurtdışı göçünü 1 Aralık'a göre ayarlayanlar var. Erteleme bizim de canımızı sıktı ama o tarihte memleket gülüp, eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret... https://t.co/croBoJYqaq— Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) November 20, 2023
FİLM HAKKINDA
Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.
Filmde; Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk rol alıyor.