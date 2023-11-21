Zeki Demirkubuz'un son filmi 'Hayat'ın vizyon tarihi ertelendi

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın vizyon tarihi 1 Aralık'tan 15 Aralık'a ertelendi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın vizyon tarihi 2 hafta ertelendi. 1 Aralık'ta sinemalarda gösterilmesi planlanan film, 15 Aralık'ta gösterime girecek.

'ÖLÜMLÜ DÜNYA' GÖNDERMESİ

Demirkubuz, erteleme kararının ardından bir Twitter (X) kullanıcısının mesajını alıntılayarak 1 Aralık'ta vizyona girecek 'Ölümlü Dünya' filmine gönderme yaptı.

Takipçisinin, "Benim intihar işi yine ertelendi" mesajını alıntılayan Demirkubuz, "Seninki hiçbir şey, kurtulup gidersin. Ameliyat tarihi, yurtdışı göçünü 1 Aralık’a göre ayarlayanlar var. Erteleme bizim de canımızı sıktı ama o tarihte memleket gülüp, eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret…" ifadelerini kullandı.

Seninki hiçbir şey, kurtulup gidersin. Ameliyat tarihi, yurtdışı göçünü 1 Aralık'a göre ayarlayanlar var. Erteleme bizim de canımızı sıktı ama o tarihte memleket gülüp, eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret... https://t.co/croBoJYqaq — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) November 20, 2023