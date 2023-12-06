Zeydan Karalar'dan adaylık başvurusu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştükten sonra adaylık başvurusu yaptı. Karalar, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

CHP, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler Adana için başvuru sürecini dün tamamladı.

Artı Gerçek'in aktardığına göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem adaylık başvurusu yaptı. Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş de Ceyhan Belediye Başkanlığı için başvuruda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçede belediye başkanlığı için CHP'ye toplam 78 başvuru yapıldı. Pozantı ve Saimbeyli ilçeleri içinse adaylık başvurusu olmadı.

Adana Tabip Odası Başkanlığı’ndan istifa eden Selahattin Menteş Ceyhan Belediye Başkanlığına, eski milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, eski CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan Seyhan Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ceyhan Belediye Başkanı seçildikten sonra 2020'de görevden alınan Kadir Aydar da yeniden adaylık başvurusu yaptı.

BAŞVURU YAPAN SON İSİM KARALAR OLDU

Kurultay sürecinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen günlerde Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle görüştükten sonra adaylık başvurusu yaptı.





