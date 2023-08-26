Zeytinburnu'nda inşaatta bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde iki katlı inşaatın bodrum katında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda iki katlı inşaatta bir erkeğe cansız beden bulundu.
Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi'ndeki 2 katlı inşaatın bodrum katında bir kişinin hareketsiz yattığını gören bekçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden Yılmaz Mahmut Devrim (67) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çağrılan itfaiye ekiplerince inşaatın bodrum katındaki penceresinden çıkarılan Devrim'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.