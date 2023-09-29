Zimbabve'de uçak düştü: 6 kişi öldü
Zimbabve'nin Mashava bölgesinde sabah saatlerinde elmas madenine giden uçak düştü. Uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Zimbabve'de meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Zimbabve basınındaki habere göre, ülkenin Mashava bölgesinde sabah saatlerinde bir uçak kazası meydana geldi.
Ülkede faaliyet gösteren bir elmas madenine ait Cessna 206 tipi uçağın, Masvingo'da düşmesi sonucu 6 kişi öldü.
Başkent Harare'den havalanarak Zvishavane bölgesindeki elmas madenine giden uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.