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Zimbabve'de uçak düştü: 6 kişi öldü

Zimbabve'nin Mashava bölgesinde sabah saatlerinde elmas madenine giden uçak düştü. Uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 29.09.2023 15:24
  • Giriş: 29.09.2023 15:24
  • Güncelleme: 29.09.2023 15:30
Kaynak: AA
Zimbabve'de uçak düştü: 6 kişi öldü
Fotoğraf: AA / Arşiv

Zimbabve'de meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve basınındaki habere göre, ülkenin Mashava bölgesinde sabah saatlerinde bir uçak kazası meydana geldi.

Ülkede faaliyet gösteren bir elmas madenine ait Cessna 206 tipi uçağın, Masvingo'da düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Başkent Harare'den havalanarak Zvishavane bölgesindeki elmas madenine giden uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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