Zoraki ateşkes

Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Karabağ’daki çatışması Rusya’nın devreye girmesiyle 24 saat sonra sona erdi. Azeri ve Ermeni heyeti entegrasyon toplantısı yapacak.

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Güney Kafkasya’da savaş çanlarının çalmasına neden olan Dağlık Karabağ’daki çatışmalar 24 saat sürdü. Azerbaycan’ın önceki gün başlattığı askeri operasyonun ardından Dağlık Karabağ’daki Ermeni kuvvetleri, bölgedeki Rusya Barış Gücü tarafından teklif edilen ateşkesi kabul etti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprakları üzerinde bulunan ve tanınırlığı olmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti", mevcut şartlarda saat 12.00 (TSİ 13.00) itibariyle başlayacak şekilde ateşkesi kabul etmekten başka çareleri olmadığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Karabağ’daki Ermeni güçlerin "silahlarını bırakmayı, çatışma mevziilerini ve askeri üslerini terk etmeyi ve tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini" açıkladı.

ERMENİ SAVUNMA HATLARI DELİNDİ

Ermeni kuvvetler, savunma hatlarının Azerbaycan askerleri tarafından delindiğini, bazı önemli tepelerin ve yolların kontrolünün Azerbaycan ordusu tarafından sağlandığını belirtti. Rus Interfax ajansı da, Ermeni kuvvetlerin sahada Azerbaycan ordusu karşısında kayıplar yaşadıktan sonra ateşkesi kabul etme kararı verdiğini ifade etti.

Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda askeri operasyonun sona ereceğini bildirmişti.

Azerbaycan ordusu Salı günü “anayasal düzeni yeniden sağlamak” amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatmıştı.

ENTEGRASYON GÖRÜŞÜLECEK

Bakü’den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına dayalı olarak yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere bugün Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin temsilcileri ve Azerbaycan temsilcileri arasında Yevlah’ta bir toplantı düzenlenecek.

KREMLİN’NDEN AÇIKLAMA

Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe edilirken ABD, AB, BM, Rusya, Fransa ve İran’dan yapılan açıklamalarda sağduyu çağrıları yapıldı. Ermenistan yönetimi Rusya’yı “Yeterince bir şey yapmıyor" diye suçlarken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bize yöneltilen bu tür suçlamalar dayanaksızdır. Hukuki açıdan Azerbaycan’ın topraklarındaki eylemleri söz konusudur” dedi.

ERMENİSTAN’DA TANSİYON YÜKSEK

Azerbaycan’ın harekâtı Ermenistan’ı karıştırdı. Sokaklara dökülen protestocular yönetimden Dağlık Karabağ’da etkin rol oynamasını talep etti. Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce kişi “Hain Nikol” sloganları attı. Hedeflerinde sadece Başbakan Paşinyan yoktu. Rusya Devlet Başkanı Putin de atılan sloganlardan nasibini aldı.