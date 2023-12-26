Asıl failler kimler?

Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü Türkiye yeniden yasa büründü!

Irak’ın kuzeyinde yaklaşık 2 yıldır süren “Pençe-Kilit Harekâtı” bölgesindeki çatışmalarda, 12 askerimizin şehit düştüğü haberini aldık!

Teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda, iki günde, 12 askerimizin hayatını kaybetmesi ülkemizde infial yarattı.

İktidarın hamaset dolu nutuklarından kendimiz arındırarak, yaklaşık 2 yıl süren bir harekâtın, neden bitirilemediği ve verilen bunca şehittin sorumluluğunu AKP iktidarının üstlenmediğini neden sorgulamıyoruz?

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Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada; “Askeri harekatta şehit verebilirsiniz, ancak, iki yıla yakın süredir devam eden bir operasyon var. Bu süre normal değildir. Operasyon dediğimiz sınırlı süreyle, sınırlı hedeflere yönelik bir askeri harekattır. Daha ne kadar süre şehit vermeye devam edeceksiniz ve ne amaçla?

Siz TSK olarak bir yıl 8 ay kaldığınız bölgede bu kadar şehit veriyorsanız burada bir sorun vardır.” diyerek devam ediyor. "Askeri harekatın başarı kriteri, kaç tane adam öldürdüğünüz değildir."

Bu sert açıklamaya şu ana kadar Millî Savunma Bakanlığından bir açıklama gelmedi.

Bırakın açıklamayı ortada Bakan yok, adeta kayboldu!

İlginç olan da bu!

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Mecliste AKP bilinen seçim oyunu gereği, tüm partilerin imzasıyla bu acı olay hakkında bir “ortak bildiri” açıklanması teklifi yaptı.

Bu kez CHP bu bildiriye imza atmadı.

CHP’nin gerekçesi haklı ve ibretlikti!

Önce şu iyi bilinmelidir ki, "Bu konuda asıl sorumlu bugünkü siyasi yönetimdir.”

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AKP kendi erkini sürdürmek adına gençlerin ölmesine göz yuman bir anlayışı 21 yıldır sürdürüyor. Çatışmadan siyasi çıkar elde etmek için yapay mevziler yaratıyor.

Toplumun milli duygularıyla oynuyor!

TBMM’yi bilgilendirme zorluluğu olan iktidar, ortak bildiriyle şehitlerin vebalini herkese yüklemek istiyor…

Ancak CHP, bu oyuna gelmemiş, siyasal İslamcı uyanıklığına alet olmamıştır…

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CHP ayrı bir bildiri açıklayarak terörü kınamış, AKP’nin aksine, terör ve terörü teşvik eden güçleri lanetlemiş ve şehitlerimiz için YAS İLAN edilmesini istemiştir!

Bu farklılık bile AKP’nin terör konusunda samimiyetinin sorgulanması için yeterli kıstastır!

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Kuzey Irak’ta şehit düşen 12 askerden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenaze töreninde bir grup kişi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Özgür dışarı” sloganları atarak tepki gösterdi...

Manisa’daki şehit cenazesinde yaşanan provokasyona ilişkin CHP Lideri Özgül Özel; "AKP’li bir isim cenazede provokasyon yapılarak saldırı olacağını, cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem gerektiği defalarca söylemişti…

Cenazeye katıldım. Çünkü CHP’nin bir geri adım atması ve bir santim eğilmesini fırsat bilen AKP, bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz” diyerek provokasyonun arkasında AKP’nin olduğunu işaret etti…

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AKP’nin bu numaraları artık bayatladı!

Nitekim Ankara/Çubuk’ta bir şehit cenazesi bahanesiyle önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da linç etmeye kalkışmışlardı!

Ahlaksızca yapılan bu vahim provokasyonlar halen hafızalardayken Özgür Özel’e yapılanlar boş bir iddia olarak algılanmamalıdır!

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Geçtiğimiz yıllarda açıklanan HDP Manifestosuyla “Silahın bırakılması ilan edilmiş ve Kürt Sorunun çözümü ve barışın oluşturulması için konuşulacak yerinin TBMM ve muhatabının da HDP olduğu” açıklanmıştı…

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK’nın hain saldırısı sonucu 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bizim içimiz yanıyor. Ben defalarca söyledim. Dün toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. Bu ülkenin yoksul halkının evlatlarıdır. Keşke barışı sağlayabilseydik, onlar yaşayabilselerdi" ifadelerini kullanarak çok önemli bir konuya değindi…

Demirtaş’ın bu samimi sözleri, AKP iktidarının her seçim yaklaşırken defalarca tekrarladığı, milliyetçi duyguları sömüren “hamaset siyasetini” bir kez daha açığa çıkarıyor!

Demirtaş ve HDP tarafından beyan edilen “Barış, dayanışma ve kardeşlik anlayışının” bilinmesine karşın, her terör olayı sonrası Meclis’teki Kürtleri ve Siyasi Partilerini düşman göstermek hem ahlaki hem siyasi hem de vicdani çöküşün sonucudur. Gerçek şu ki; emperyalistlerle iş birliğinde bulunan ve BOP eş başkanları olduklarını gururla söyleyen siyasal İslamcılar ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerdir!

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Şehitlerin aile evlerini, ocaklarını herhalde ibretle izlediniz.

Hepsi yoksul ailelerin çocukları… AKP iktidarı ülke kaynaklarını çarçur ettiği ve istihdam yaratmadığı için, gençler ekmek kapısı olarak paralı askerlik yapmak zorunda kalıyorlar!

Şimdi seçim dönemi, korkarım ki, şehit haberleri artacak!

Soldaki partilere yalanlarla saldırılacak! Tabii ülkeye ve gençlere bir kere daha yazık olacak!

AKP’nin taşıdığı vebal çok büyük!

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Gücün temeli bilgi sahibi olmaktır.

Bilgili toplum, olayların gerçek faillerini görür ve sahtekarları tanır!

Aldanmaz, gereğini yapar…