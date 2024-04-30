Türkiye’ye yazık oluyor

Pazar günü yurdun dört bir yanından gelen atanmayan öğretmenler, şiddetli dolu ve yağmur altında yaptıkları mitingde, bir an önce atamaların yapılmasını istediler.

Gelecekleri yok edilmiş gencecik insanların seslerini iktidar hala duymuyor.

AKP, 31 Mart seçimlerinden de ders almamış!

İktidar, Öğretmen eksiğini kapatmak istemiyor.

2 milyonu kız çocuğu olmak üzere 3 milyon okul çağına gelmiş çocuğun, okullu olmasını arzu etmiyor.

Çünkü; eğitilmiş, bilime dayalı öğrenim görmüş gençlerin varlığının, AKP’nin yok olmasına neden olacağını biliyor.

Emeğine, yurduna, geleceğine ve hayallerine sahip çıkan, özgür, bilinçli, adalet ve barıştan yana olan aydın gençlerin, çağdaş bir ülkede yaşamak istediklerinin farkında.

İktidar, Cumhuriyete düşman dolayısıyla gencine, yaşlısına, emekçisi emeklisine, çiftçisi esnafına, dağına, taşına da düşman!

Bu nedenle Atatürk ve laik demokratik, sosyal hukuk devletinden vazgeçen yeni bir müfredat hazırlıyor.

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Milli Eğitim Bakanı 68 bin öğretmene ihtiyacı olduğunu söylüyor ancak 20 bin öğretmen atama peşinde.

Geri kalan boş kadroları cemaatler, tarikatlar ve Diyanet başkanlığından gelecek kadrolarla doldurma hesabında.

Oysa daha çok yeni, Türkiye 2 seçim yaşadı!

Ancak verilen sözler, seçim sonrasında unutuldu.

Hadi unuttuk deseler neyse!

“Biz böyle demedik!” diyerek halkı aldatmaya kalktılar.

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İktidarın bu ruh halini, bir Psikiyatrist dostumla paylaştım.

Bana şunları anlattı:

Yalan söylemeye” Psikiyatride mitomani” denir. Mitomani, kişinin sürekli olarak yalan söyleme eğiliminde olduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Bu durum, kişinin gerçeğe aykırı hikayeler uydurması, olayları çarpıtması ve düzenli olarak başkalarını kandırma girişiminde bulunması olarak gözlemlenir. Bu belirtiye sahip kişilere mitoman denmektedir. Yazık, bu tanıma uyan siyasiler hayli fazla… Şöyle ki;” iktidara yapılan en çok eleştirilerden biri de “KPSS ile ya da yazılı sınav sonuçlarından daha çok, kamuda işe alımların sadece mülakat sınavı sonucuna dayanılarak yapılması!” Çünkü “Mülakat”, liyakati bulmak için değil, keyfince yandaşı seçmenin yolu olarak kullanılıyor! Beni hayrete düşüren bir mülakat mağdurunun hikayesini paylaşmak istiyorum. Kamu görevlisi olmak için “KPSS’de istenilen puanın çok üstünde not alan bir adaya mülakatta komisyon başkanı sormuş; “evli misin? Aday, evet cevabını vermiş! Diğer üye; “Çocukların” var mı? Aday, bu soruyu da evet diye yanıtlamış.3. üye;” karın ve çocuklarının adları” ne? diye sormuş! Aday, beklemeden ve yutkunmadan “İsimleri” teker teker saymış. Komisyon;” çok güzel çıkın” diyerek mülakatı bitirmiş. Heyecanla listeye baktığında; “mülakatta elendiği” sonucuyla karşılaşmış. Bu kişi bana geldi. Çılgın gibi. “Benimle alay ettiler” diyordu… Başından geçeni büyük bir hırsla anlattı. Kızgınlıktan yerinde duramıyordu! Ve bağırarak şunu söyledi. “Bunca sene evli olan ben, eşimin ve kendi çocuklarımın ismini bilmiyorsam bana ne demeli Fikri Bey!” Söylenecek tek söz! Bu bir ahlaksızlıktır! Hani derler ya “Şecaat arz ederken merdi kıptı sirkatin söyler.” Durum aynen bu! Yani iktidara bağlı komisyon üyeleri partinin talimatlarına uyarken, “iktidarın asıl niyetini, kusurunu, art niyetini ve de hatalarının açığa çıkmasına” neden oluyorlar! Kısaca diyorum ki, Devlete yakışmayan ahlak dışı uygulama devam ediyor.14/28 Mayıs 2023 Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında dönemin yetkilileri, seçmenlere birçok söz verdiler. Hepsini burada sıralasak köşede yer kalmaz. Seçim öncesi “verdikleri sözleri yapabilecek güç ellerindeyken” halkı kandırmayı seçtiler. Yani “yalan söylemeyi” yeğlediler!

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Erdoğan’ın Mayıs seçimi öncesi attığı Tweeti, olduğu gibi paylaşıyorum. "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. #DoğrusuAkParti"

Dahası Erdoğan’ın bu tweeti sonrası dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 12 Mayıs günü, “Artık mülakat olmayacak. KPSS yeterli olacak. Atamaları hızla yapacağız” diyerek noktayı koymuştu.

Ancak seçim sonrası bu sözler unutuldu.

Yeni Bakan Yusuf Tekin ise tarikatlarla halvet olmakla meşgul.

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Mitomani son yıllarda iktidarda görülen en önemli niteliktir.

Unutmak, yalanın kaynağıdır ve yalana meşruiyet kazandırır.

Ancak hepimizin bildiği bir gerçek var.

Oda, 31 Mart seçimleri.

Bir de “yalancının mumu yadsıya kadar yanar” özdeyişi…