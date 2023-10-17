Bakış açımız ne olmalı?

Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in cevap vermesiyle Ortadoğu’da vahşi bir savaş başladı.

İsrail tam bir soykırım yaparak, sivilleri yok ediyor.

Savaşın mağduru her zaman olduğu gibi çocuklar ve yaşlılar…

ABD, İngiltere ve Fransa bu soykırıma adeta izin veren bir tavır içindeler.

İnsan hakları önderi gibi görünen bu ülkelerin siyasileri, işlerine gelmediği için Filistin’i yok etmeye ve tam bir soykırım yapmaya niyetli İsrail’i destekliyorlar. ABD çok açık bir şekilde İsrail’i savunduğunu açıkladı. Bununla da kalmadı, Doğu Akdeniz’e uçak gemilerini ve askerini yolladı...

Bilindiği gibi NATO ile birlikte emperyalist yayılmacılığı hedefleyen ABD, 2021 yeni NATO Konseptinde, “demokrasi ve insan haklarını savunmayan” Rusya ve Çin’i hedefine koyarak yeni bir eylem planı başlatmıştı…

Anlaşılan o ki emperyalist yapı, Hamas’ın başlattığı ve İsrail’in sivillere vahşice saldırdığı bu savaşı yeni yayılmanın fırsatına çevirmeye çalışacak.

Daha önce birçok olayda denedikleri gibi…

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2000’li yıllara girdiğimizde dünyayı değiştiren farklı gelişmeler yaşadık.

Hemen geriye doğru baktığımızda değişimin en önemli olayının 11 Eylül 2001’de “ABD’deki İkiz Kulelere “yapılan saldırı olduğu görülüyor…

O gün Usame Bin Ladin’e bağlı teröristlerce kaçırılan iki yolcu uçağı, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine çarpmış, patlamalar sonucu her iki kule de çökmüştü...

Sadece İkiz Kulelere değil, ABD varlığının koruyucusu, dünyayı yönetmeye çalışırken kullandığı askeri gücün yöneticisi Pentagon’a da uçaklı saldırı yapılmıştı…

Dünyanın en iyi korunan ülkesi olarak bilinen ABD, güvenlik zaafına düşmüş, içinden vurulmuş, binlerce kişi ölmüştü…

Dünyanın en güçlü istihbaratına sahip ABD, kendisine yönelik terör planını fark edememiş, yapılan saldırıyı da önleme gücünün olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştı…

ABD vatandaşları, kurumları ve çok uluslu şirketleri, kısaca emperyalist dünya, gelişkin silah teknolojisine sahip olsalar da sömürdükleri ve silahlandırarak soydukları mazlum ülkeler karşısında güvende olmadıklarını görerek büyük travmalar yaşamıştı…

Hâlâ da yaşamaya devam ediyor…

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Terörün yaratıcısı olan ABD hırsını, teröristleri yok edeceği iddiasıyla Müslüman ülkelere saldırarak gidermeye çalıştı.

Aslında bu olayı 3. Emperyalist yayılmacılığı başlatmanın fırsatı olarak gördü.

Nitekim ABD’de Profesör Griffin ve diğer bazı komplo teorisyenleri, 11 Eylül saldırılarını, “Northwoods Operasyonu’nun” bir kopyası olarak değerlendirdi…

Bu operasyon, dönemin ABD Başkanı Kennedy tarafından Küba Lideri Fidel Castro’yu devirmek amacıyla hazırlanmış bir plandı. Bu plana göre ABD’ye karşı terör saldırılarında bulunulacak, saldırılar komünist Küba’nın üzerine atılacak ve Küba işgal edilecekti.

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Nitekim ABD Başkanı George W. Bush,11 Eylül saldırısının El Kaide Örgütü tarafından düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyı "medeniyetler çatışması" olarak yorumladı. Faillerinden "intikam almak" için önce Afganistan, ardından da Irak’ı işgal etti.

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El Kaide Lideri Usame Bin Ladin’in Afganistan’da Taliban tarafından saklandığı gerekçesiyle Başkan Bush, 7 Ekim 2001’de Taliban güçlerine yönelik hava harekâtını başlattı.

Ardından ABD askerleri Afganistan’a girdi ve işgal başladı…

2021 yılına kadar ABD, Afganistan’da Taliban’la savaştı.

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ABD Başkanı Bush, BM Genel Kurulu’nda,” dünyanın neresinde olursa olsun ABD’ye düşman olan ya da tehdit unsuru olarak görülen kişi ya da ülkeler ABD’nin hedefidir ve yok edilecektir.” açıklaması sonrası, 20 Mart 2003 tarihinde “Irak Başkanı Saddam Hüseyin’in nükleer ve biyolojik silahlar geliştirdiği, El Kaide ile bağları olduğunu” iddiasıyla Irak işgali başlatıldı.

Tüm dünyaya "Saddam rejiminin ABD ve dünya topluluğu için ciddi ve büyüyen bir tehdit haline geldiği" gerekçesiyle Irak’la savaşın yapıldığı açıklandı…

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Benzeri bir olayı Türkiye de yaşadı.

15 Temmuz 2016 da Pentagon destekli hain FETÖ kalkışması yapıldı.

Oysa AKP, tüm iktidarı boyunca FETÖ’yle çalıştı.

Gülen’e "Geri dön" diye ağıtlar yakıldı, devlet bu örgüte teslim edildi...

Sonra TSK’nin içine sızmış FETÖ’cüler, TBMM’yi bombalayarak ülkede terör estirdiler. Halkın karşı durmasıyla kalkışma başarısız oldu.

Ancak bu kalkışmaya “Allah’ın lütfudur” diyen AKP, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimini değiştirdi! Laik demokratik sosyal hukuk devleti yok edildi…

Bu durumda 15 Temmuz’un arkasında da Pentagon’un olduğu iddiasını görmezlikten gelemeyiz…

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Biliyoruz ki Türkiye, emperyalistlerin hedefinde!

Jeopolitik değeri olan, yer altı ve yer üstü zenginlikleri bulunan, üstelik halkının büyük bir bölümü aç ve cahil bırakılan, bu nedenle siyasal İslamcıların, din tacirlerinin kolaylıkla aldatabildiği, tarikatların yalanlarıyla inançlarını sömürdüğü Türkiye’yi kullanmak şimdi daha da kolaylaştı…

AKP ile birlikte hayata geçirilmeye çalışılan BOP’nin ilk el atacağı yer olan Türkiye’de yeniden terör faaliyetleri, çeteler hatta uluslararası mafya kaosu başlatılabilir.

Hazır olmalıyız!

Hamas’ın Mossad’a yakalanmadan füze atması, İsrail’in Filistin’i yok etme hayalleri kurması yeni bir lütuf mudur?

Bir de bu açıdan bakmalıyız!