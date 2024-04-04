CHP kibirden uzak durmalı

Altona/Hamburg önceki yerel Milletvekili Adanalı Behçet Algan, dönemin Başbakanı Schröder’in Başbakan Erdoğan için” önemli bir siyasetçidir. Destek verilmeli” sözü üzerine birlikte olduğu bir toplantıda, SPD genel Başkanı Şansölyeye “siz onun kaç yüzlü olduğunu bilmiyorsunuz. Bu sözlerinizle Türkiye’ye çok büyük kötülük yapıyorsunuz” demişti…

Almanlar şaşırmış, Erdoğan’ı yakından tanıyanlarsa Algan’a destek vermişlerdi…

Bu açıklama, Almanya’nın o günlerinde en önemli gündem maddesi olmuştu!

Yıllar sonra Behçet Algan’ı haklı çıkaran yeni bir Erdoğan vakası daha ortaya çıktı…

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31 Mart akşamı partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yenilgisi sonrası mutat balkon konuşmasında;

“Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız" demişti.

Akabinde, AKP tarafından yeni bir hukuk dışılık ve siyasi ahlaksızlık Van’da hemen devreye sokuldu…

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2019’da da Van, Diyarbakır ve Mardin BBBaşkanları aynı oyunlarla kayyumlara devredilmişti…

Neyse ki Yüksek Seçim Kurulu, dün akşam saatlerinde hukuka, hakka ve halkın kararına saygı duyarak İl Seçim Kurulu’nun verdiği kararı bozdu. DEM Partili Abdullah Zeydan’ı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ilan etti.

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Bir kez daha anladık ki, Erdoğan ve AKP, demokrasiye inanmış Kürtleri sevmiyor!

AKP’ye oy vermeyen tüm Kürtleri terörist göstererek hem milliyetçiliği körükleyecek düşman yaratıyor hem de ülke yurttaşları ayrıştırarak mutlak iktidarını sürdürmeye çalışıyor...

Ancak son seçim gösterdi ki, artık bu tür oyunlar geçerliliğini kaybediyor…

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31 Mart seçiminde CHP, yakın tarihinden çok farklı bir başarı yakaladı…

Tekrar, CHP’nin Genel Başkandan en sade üyesine kadar tüm emek verenleri kutlamalıyız…

Ama, Laik demokrasi ve hukukun üstünlüğü, eşitlik, hak ve özgürlükler adına CHP’ye destek veren başta DEM Parti, sol partiler ve farklı düşünceden olan tüm siyasi partililere asıl teşekkürü etmeliyiz…

Seçimi, emekliler, kadınlar ve gençler kazandılar…

Onları yok sayan AKP’ye “yeter artık!” dediler.

31 Mart seçimi, Türkiye’nin 21 yıl sonra, uyanışı ve haklarına sahip çıkışıdır...

Yeniden Atatürk Türkiye’sine dönüşüdür…

Laik demokratik sosyal hukuk devletine bağlılığının haykırışıdır…

Emperyalist işgale, emek sömürüsüne, çökertilen ekonomiye, oluşturulmayan adalete, ülkeyi yağmalayanlara dur değişidir…

Türkiye’nin aydınlık geleceği için umutlar yeşermiştir…

Bu günleri yaşatanlara şükran borçluyuz…

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Bilinmeli ki, başarının karşısında tek engel siyasetçinin egosudur!

“Her şeyi ben başardım kibiri” bu sefer, demokrasiyi de yok eder…

Millet, AKP’nin yukardan bakan, baskıcı, intikam alan, korkutan tavırlarından soğuduğu için CHP’yi tercih etti…

AKP’nin Egosu, hukukun, adaletin üzerindeydi ve yurttaşa saygısını yitirmiş, sömürü düzenini kuran, “yaptım oldu” diyen buyurgan bir konuma gelmişti…

Böyle bir tehlike CHP’yi de bekliyor…

Nitekim Genel Başkan Özel bu durumun farkında ve başkanlar ve partilileri uyarıyor!

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Bilinmeli ki yerel seçim başarısı, biz solcular için yeni değil!

1989 yerel seçimlerinden SHP, sol nitelik ve ülkeyi yönetme adına bugünden daha etkili ve başarılı olmuştu...

Kıyılar, büyük şehirler ile Ege, Akdeniz, Karadeniz, iç Anadolu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da SHP başarılı çıkmıştı!

CHP’nin doğu ve güneydoğuda ancak %1-3 arasında oy aldığı o illerin belediyelerini de o gün almıştı…

Kars, Ağrı, Van Hakkâri, Mardin, Siirt ve Diyarbakır ile Gaziantep ve Kayseri gibi iller de kazanılmıştı…

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Demem o ki, şımarmadan, yaklaşan genel iktidarın şimdiden temellerini atmalıyız!

Türkiye’nin aydınlık geleceğinin, sol demekten korkmayan, söz ve karar hakkının üyesinde olduğunu bilen ve verdiği sözlerini tutan CHP’yle oluşacağı günlerin sevincini yaşamak istiyoruz…

"Yaklaşan şeker Bayramınızı bugünden kutluyorum...