Emperyalistleri halk durduracak

ABD’de yayınlanan “Ekonomi dergisi FORBES’de” Recep Tayyip Erdoğan’la” ilgili çıkan ve Abdullah Türer Yener’in “Turkish Forum’da” özetlediği makaleyi aynen sizinle paylaşmak istiyorum…

Tayyip Erdoğan için yazılanlar dergide şöyle yer alıyor;

“-Sahte yargılamalar ile başsız bıraktığı Türk ordusunu Suriye ile meşgul etti…

-Erdoğan’ın Türkiye’yi sürüklediği Suriye bataklığı, Erdoğan için tam bir çıkmaz yol oldu…

-Şu anda Erdoğan, Türkiye devletini ele geçirdiği son 10 yıldan beri, Türkiye’yi en zor duruma soktu...

-Erdoğan Türk ordusunu tankları ve askeri malzemeleri ile Suriye topraklarına sokarken, Rusya hava kuvvetlerinden koruyamayacağını düşünmedi...

-Erdoğan Sünni cihatçılara destek vermekle yolun sonuna gelmiştir…

-Rusya’ya yanaşırken NATO’yu dışlıyor ama NATO’dan da Patriot isteyebiliyor…

-Cüretkâr bir biçimde Rus füze bataryalarını ülkeye yerleştiren Erdoğan’ın şimdi her iki tarafa da blöf yapacak hali kalmamıştır…

-Türkiye Erdoğan’ın güçlü adam pozlarına, bir noktaya kadar katlanabilir…

-Türk vatandaşlarının kızgınlığı, Erdoğan’ın iktidarı kaybetmesi tehdidini de beraberinde getiriyor…

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-Tarih, Erdoğan’ın ortadan silineceğini işaret ediyor.

Erdoğan’ın vermek isteyeceği son taviz hamlesinin ne olacağını, bunu Biden’ın mı Pentagon’un mu yoksa NATO’nun mu belirleyeceğini zaman gösterecek…

-Erdoğan’ın yeni Osmanlı taktikleri işe yaramayacak. Çünkü Rusya’dan aldığı S400 füzeleri nedeniyle Amerika, Ankara ile Askeri iş birliğini kesti…

-Rusya’nın da her şeye kafa tutan Erdoğan’la iyi geçinmesi için hiçbir nedeni kalmadı…

-Artık Türkler, ülkenin yarısının üstün gördüğü liderinin Firavunumsu kaprisini çözmeye başladılar. Yeterince karmaşa ve çatışma gördüler. Erdoğan yanlısı medyanın temelsiz ciyaklaması artık halkı etkilemiyor.

-NATO’nun Erdoğan’a son teklifi, iktidarı ya sessizce bırak ya da seni Rus ayısına teslim ederiz olabilir…

-Erdoğan’ın gidiş senaryosunu değiştirebilecek tek bir olasılık var: O da Amerika’nın ESAD’ı devirmek amacıyla Türkiye’yi savaşa sokarak Suriye, Rusya ve İran’ı uzun süren bir çatışma içinde tutması...

Fakat bunun için de Biden’ın Erdoğan’ı destekleyerek, Putin’i kızdırmayı göze alması lazım…”

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Makalenin özü o ki; GETİRDİKLERİ GİBİ GÖTÜRECEKLER…

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Görüldüğü gibi dünyada etkili bir ABD dergisi, Türkiye için gizlice yapılmış planları ve iş başına getirdikleri Erdoğan’a biçtikleri konumu anlatan cesur bir makale yayınlamış!

Bu makalede içimizi acıtan konu, emperyalistlerin kullandığı bir yapı tarafından yönetildiğimizin bir kez daha açıkça ifade edilmesi!

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Bu yazı bizim medyamızda hiç yer almadı…

Nedeni belli!

Havuz medyası korkudan, diğerleri de dünyayı takip etmediği için yurttaşlarımızın bilgisine sunmadılar…

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Şayet Türkiye’yi yöneten siyasal İslamcıların yaptıklarına “dünya ne diyor?” diye biraz kulak verseydik, AKP’nin 22 yıl boyunca ülke kaynaklarının nasıl emperyalistlere peşkeş çektiğini, topraklarımızı parsel parsel kime sattığını, yurttaşlar yolsuzlukları sorgulamasın diye ahlaki değerlerimizi tarikat ve vakıflar aracılıyla ne denli yok ettiklerini de “öğrenebilirdik…

İktidarın uyguladığı sansürün farkına varır, bu bilinçle yapılanların hesabını sorabilirdik…

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Uygulanan “Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni çökertme” politikasını defalarca gündeme taşıdım...

Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti kuran partinin yöneticileri bile, bu gerçekleri görmek istemedi…

“Laiklik tehlikede değil!”

“Türban kavgasıyla Türkiye’nin 30 yılını harcadık!”

“Dindar ve kindar gençlik yetiştirilmesi sorun değil!”

“Tarikat ve cemaatler sivil toplum örgütleridir!” Diyerek ve “Rejimi değiştiren hileli referandumu meşru kabul ederek” siyasal İslamcıların emperyalistlerin talimatıyla demokratik bir rejim olan “Parlamenter sistemi” değiştirmesine göz bile yumdular…

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Adeta “toplumsal muhalefeti kırmak” adına gericilerle iş birliğine girilmiş bir dönem yaratıldı…

Yaşam biçimimizi değiştiren, kültürel gelişmemizi durduran dolayısıyla, çağdaş hukuk devleti olmaktan çıkartan tek adam rejimi, ülkemizi kalıcı yoksulluğun içine soktu.

Aç ve işsizlerin çoğunlukta olduğu mutsuz ve öfkeli bir halk oluşturuldu!

Laiklik ilkesi yok sayılınca, anayasa, yasa unutulunca, düşünce özgürlüğü de kayboldu. Ve artık yurttaş, insan olmaktan çıkarıldı…

Böylece devletini soyanları, yurttaşlara çile çektirenleri, baskı ve korku yaratanları ve ahlaksızlığı olağan kabul edenlerden hesap soramaz hale geldi…

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Emperyalistlere hizmet edenlerin görevlerine son verecek olan, onların efendileri değil, halkımız olmalıdır!

Yani; ülkenin demokrasisi, hak, hukuk ve özgürlükler için 31 Mart yerel seçimi büyük önem taşımaktadır!