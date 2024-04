Ford Coppola, Megalopolis ile Cannes’da yarışacak

Sinemaseverlerin merakla beklediği, yılın en önemli film festivali Cannes’ın seçkisi açıklandı. Festivalin Sanat Direktörü Thierry Frémaux’nun açıkladığı Uluslararası Yarışma seçkisinde şimdilik 16 film yer alıyor.

“Frances Ha”, “Uğur Böceği”, “Küçük Kadınlar” ve “Barbie” ile tanıdığımız Greta Gerwig’in başkanlığını yapacağı Uluslararası Yarışma Jürisinin değerlendireceği filmler arasında, “Baba” ile dört Oscar, “Conversation” ve “Apocalypse Now” (Kıyamet) ile Cannes’da iki kez Altın Palmiye kazanan Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola’nın kendi olanaklarıyla yaptığı ve henüz dağıtımcısı belli olmayan son filmi “Megalopolis”, “Zavallılar”la Venedik’te Altın Aslan kazanan Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un “Kinds of Kindness“ (İyiliğin Türleri), fantastik/bilim kurgu filmleri ile tanınan, “Çarpışma” ile Cannes’da Jüri Özel Ödülü kazanan Kanadalı yönetmen David Cronenberg’in “The Shrouds” (Kefenler) adlı filmleri öne çıkıyor.

Fransız Sinemasının ustalarından, Cannes’da “The Prophet” (Yeraltı Peygamberi) ile Jüri Büyük Ödülü, “Dheepan”la Altın Palmiye kazanan Jacques Audiard’ın “Emilia Perez”, Çinli yönetmen Jia Zhang-Ke’nin “Caught by the Tides” (Akıntıya Kapılmak), Paul Schrader’in “Oh Canada”, “Yaz”, “Petrov Grip Oldu”, “Çaykovski’nin Karısı” filmleriyle tanıdığımız Rus yönetmen Kirill Serebrennikov’un “Limonov - The Ballad”, “Il Divo”, “Muhteşem Güzellik”, “Gençlik”, “Loro” filmlerinden aşina olduğumuz İtalyan usta Paolo Sorrentino’nun “Parthenope”, Breziya’dan Karim Ainouz’un “Motel Destino”, İsveç’te yaşayan İranlı yönetmen Ali Abbasi’nin “The Apprentice” (Çırak), “American Honey”, “İnek” gibi filmlerle tanıdığımız Amerikalı kadın yönetmen Andrea Arnold’un “Bird”, Fransız Christophe Honoré’nin “Marcello Mio” adlı filmlerinin de yer aldığı seçkinin, sinema dünyasında az tanınan isimler ise “Anora” ile Sean Baker”, “The Substance” ile Coralie Fargeat, “Grand Tour” ile Miguel Gomes, “All We Imagine as Light” ile Payal Kapadia, “Wild Diamond” ile Agathe Riedinger, “L’Amour Ouf” ile Gilles Lelouche, “The Girl With the Needle” ile Magnus Von Horn. Bu listeye önümüzdeki günlerde yeni filmlerin eklenmesi bekleniyor. Önceki yıllarda Cannes’da yarışmada yer alan film sayısı 20 ile 22 arasındaydı.

Onur Ödülü Lucas’ın

Quentin Dupieux’nün “The Second Act” (İkinci Perde) filmiyle açılacak festivalin Yarışma Dışı bölümünde, iki ünlü Amerikalı yönetmenin filmleri dünya prömiyerini yapacak: Kevin Costner’in “Horizon: An American Saga” ve George Miller’ın “Furiosa: A Mad Max Saga”. George Lucas da bu yılın Onursal Palmiye ödülünü alacak. Bu bölümde ve ‘Geceyarısı Sineması’ bölümünde Uzak Doğu Sinemalarından gişe şansı yüksek filmler, Noémie Merlant’ın “The Balconettes”i, Lorcan Finnegan’ın “THe Surfer”i de izlenebilecek.

‘Cannes Prömiyerleri’ bölümünde Fransız Sinemasının gözde yönetmenlerinden Léos Carax’ın “C’est pas Moi” filminin yanı sıra, Fas asıllı Fransız yönetmen Nabil Ayouch, Kamboçyalı Rithy Panh’ın filmleri var. ‘Özel Gösterimler’de, Fransız Daniel Auteuil, ve Claire Simon, Ukraynalı Sergei Loznitsa ve Haitili Raoul Peck’in filmleri gösterilecek. ‘Un Certain Regard’ bölümünde ise çok daha geniş bir dünya sineması panoraması var. Cannes programına bu yıl sürpriz bir bölüm eklendi. Sanal gerçeklik içeren, yapay zekâdan yararlanarak üretilmiş 8 filmin yarışacağı “Cannes Immersive”.