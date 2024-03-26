Gitmelerine az kaldı!

31 Mart seçimlerine 5 gün kaldı.

Seçim nedeniyle dolaştığım birçok yerde yurttaşımıza, “ancak CHP’yle aydınlık geleceğimiz olabilir. Yanlışı ve doğrusuyla CHP hala, ülkenin sığınabileceği güçlü bir liman... Mutlaka başarılı olmalı…” diyorum!

AKP’nin 21 yıldır ülkemize verdiği zararı ve yaptıkları kötülükleri, örnekleriyle açıklamak benim için demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış adına tek amaç oldu! Halkımızın bilmesini istediğim konu; 100 yıllık Cumhuriyetin en önemli kırılma noktası; “AKP’nin mühürsüz oy pusulalarıyla kazandığı “Hileli referandum” …

16 Nisan 2017’de değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, laik demokrasiyi, sosyal hukuk devletini yok etti… Kadın ve Gencin unutulduğu, ekonominin çökertildiği, sadece nüfusun Yüzde 1 olan 850 bin kişiye, ülkeyi yağmalatan bir düzen kuruldu! Emeği sömüren, esnaf, köylü ve emekliyi yok sayan, devleti soyan bir anlayışa geçit verildi…

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2018 Seçiminden beri “ucube “bir düzenle yönetiliyoruz.

Yeni sistem, 100 yıllık devletin tüm kurumlarını dağıttı, yetkisiz ve sorumsuz bıraktı…

Şimdi “Tek bir adam” bizi yönetiyor…

Ve bu “tek adam”, frensiz ve dengesiz bir şekilde Cumhuriyetin tüm kurum ve kuruluşlarını kendine göre düzenliyor…

Devlet, “Yap Boz Tahtasına” döndü…

Ülkenin “Ne çağdaşlığa ne laikliğe ne demokratlığa ne de hukukun üstünlüğüne inanmışlığı kaldı” ...

Zaten, sosyal devlet olmaktan çoktan vazgeçilmişti…

Emperyalistlere uşaklık eden, din tacirliğiyle halkı sömüren, toplumu kul ve ümmet yapma sevdasında olan Siyasal İslam anlayışı, Atatürk’ten, Cumhuriyet ilkelerinden ve asıl en büyük engel olarak gördükleri laik düzenden, hınç almaya çalışıyor…

İşin garibi, böyle bir anlayışı egemen kılmaya çalışanlar, Müslümanlıktan da nasip almamışlar!

Bugün bizi yönetenler, olabildiğince yalan söyleme, usulsüzlük yapma, hırsızlığı teşvik etme cesaretindeler…

Ahlaksız ve adaletsiz bir düzeni devam ettirebilmek için mütedeyyinleri kullanmak da dahil olmak üzere her şeyi yapıyorlar!

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Bilinmeli ki; “FETÖ’nün laik Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmek adına başlattığı 15 Temmuz hain darbesi başaramadı ama AKP’nin hileli referandumu laikliği yok sayarak Türkiye’yi gerici bir düzene soktu!

Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. AKP ile FETÖ hala kol kola yürüyorlar!

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Emekliler bizim başımızın tacı. Biz bugüne kadar onlara duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz.” diyerek şu müjdeyi verdi.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul’da yapacağı mitinglerini dikkatle izleyin” dedi… Can kulağıyla mitingleri izledik. Emeklilerle ilgili bir tek kelime edilmedi…

AKP’nin kullandığı yalan, riya, aldatmaca yöntemi yine devredeydi…

Umarım emekliler sandıkta cevabını verirler!

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Geçen hafta Bartın’daydım.

Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’le ve Önceki Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ile Ünal Demirtaş’la seçim çalışmalarına katıldık.

Rıza Yalçınkaya, daha önce 2 dönem Belediye Başkanlığı ve 2 dönem de Bartın Milletvekilliği yapmış. Bartın’a hizmet veren, iz bırakan, başarılı ve sevilen bir siyasetçi…

CHP’nin tüm organları ve Bartınlılar, seçimi kazanmak için birbirleriyle kucaklaşmayı başarmışlar…

İl başkanı İsmail Cem Akyol, Merkez İlçe başkanı Fatma Mazhar örgütü toplamış.

Ama asıl önemlisi, Bartın’da siyaset yapan önceki CHP il Başkanları Mehmet Yıldırmak, Selim Karakaş ve Nazif Çomak gibi ilçe başkanları ve eski yeni CHP’liler, seçimi kazanmak adına çok çalışıyorlar…

Bartın’ın duayen siyasetçisi Burhan Demirkol ve isimlerini sayamadığım kişi ve STK’lar, tüm güçleriyle CHP ve Rıza Yalçınkaya’yı destekliyorlar…

AKP ve MHP’nin Bartın’a yeterince hizmet etmediğini bilenler, çağdaş bir yönetim oluşturmakta çok kararlılar…

Yalçınkaya’nın Sorunlarını çözeceğine çok inanmışlar.

Umutla seçim gününü bekliyorlar!

Halen Amasra Belediye Başkanı olan Recai Çakır’la ve ilçe başkanı Ogün Basançelebi’yle birlikte Amasra’yı dolaştık.

Hemen yazacağım:” Recai Çakır Çok seviliyor.” Çünkü “çok hizmet” etmiş...

Amasra Kömür İşletmesi’nde şehit verdiğimiz 43 emekçimizin aileleri Recai Başkan’a, “devletin bile yapamadığı hizmeti verdiği” için şükran borçlu olduklarını söylüyorlar.

Özellikle esnaf, pideci, lokantacı ve balıkçılar, Recai Başkan’ı sadece sevmiyorlar içten saygı duyuyorlar…

Başkan, doğru hizmetler vererek kentin ekonomisine katkı sunmuş…

Recai Çakır’ın Belediye Başkanlığını yeniden “Kazanacağını” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söylemiş! Nasıl mı? Konuşmasında;” her AKP’li 5 CHP’liyi bize getirirse o zaman kazanırız!“ diyerek…

Bartın’ın turizm İlçesi olan Kurucaşile’nin genç ve çalışkan CHP’li Belediye Başkan adayı Uğur Güneş’le konuştum. “Geçen seçimde 89 oyla kaybettiğimiz ilçeyi bu kez alacağız” diyor. Çok iddialı. Haklı da…

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Metropol kent İstanbul’u kazanmak için AKP, Cumhurbaşkanı ve 17 Bakanını çalıştırıyor…

Ama devletin gücünü kullanmak İstanbul’a sökmüyor! Aslında küçük bir kent olan Bartın’da da sökmüyor!

Çünkü AKP’nin maskesi düştü!

Yurttaşlarımız, AKP’nin yaptığı kötülükleri, soygunları, devleti yalan ve riyayla yönettiğini, emeğe, düşünen sorgulayan aydınlara, kısaca, ülkenin çağdaşlığına düşman olan gerçek yüzünü gördü...

Son söz; 31 Mart’ta gördüklerimizi unutmayalım, bizi tekrar aldatmaları ve kullanmalarına izin vermeyelim!