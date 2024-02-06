İhanetin itirafı...

Tam bir yıl önce bugün, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde deprem felaketi yaşandı.

Yakın tarihimizdeki Yalova ve Düzce merkezli Körfez depreminden ders çıkarmayan, üstelik o depremler sonrası gerek TBMM’nin oluşturduğu Araştırma Komisyonu raporuna, gerekse ilgili bakanlık ve uzman kuruluşların çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan felaketin sonuçlarına AKP iktidarı ilgi duymadı...

Yalnızca deprem için toplanan paralara el koydu ve geleceği düşünmeden amacı dışında keyfince o paraları harcadı…

Ve 6 Şubat 2023 deprem felaketiyle karşılaştığımızda, önlem almadığı, devleti doğru bir şekilde sevk ve idare edemediği için yurttaşlarımızın yaşadığı vahşeti ve ölümlerini, seyretmekten öte bir şey yapmadı…

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Hatırlanırsa 17 Haziran 1999 Körfez depreminde dönemin Başbakanı” depremde 133.683 konutun ve 20.821 işyerinin ağır hasara uğradığını ve 17.479 kişinin öldüğünü, 43.953 kişinin yaralandığını açıklamıştı…

Ülkemizi yasa boğan bu felaket tablosunun doğruluğu hakkında hala tartışma yapılmaktadır.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli depremin şiddeti 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeydi. Ve 11 ili kapsamaktaydı.

Devletin kurumlarının günler sonra yetiştiği felaket bölgesinde, yeterli araç gereç ve uzmanın olmadığı, üstelik uluslararası yardım kuruluşlarının hemen müdahale etmesine izin dahi verilmediği görüldü…

Çoğu insan göçükler altından kendi çabalarıyla kurtulmaya çalıştı.

Sivil inisiyatifler, STK’lar ve CHP’li belediyeler felaket bölgesine ilk ulaşanlar oldu…

AKP iktidarı felaket tablosunu; yaşamlarını kaybedenlerin 50 bin 783, yaralananların ise 107 bin 204 kişi olarak açıkladı.

Bu sayılar doğru mu? Kuşkuluyuz!

Hala yıkılan binaların tam olarak sayısı bilinmiyor…

Yüz binlerce binanın çöktüğü söyleniyor, kabaca her binada bir kişiyi kaybetmiş olsak demek ki en az yüz bin kişiyi kaybetmiş oluyoruz!

Yani AKP iktidarının açıklamalarına inanmak mümkün değil!

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Ayrıca aradan tam bir yıl geçti!

Yaralar sarılmadı!

Vefat eden yurttaşlarımızın tam sayısı açıklanamadı!

Kaybolan çocuklar ve büyükler bulunmadı!

Çöken evlerin altında kalan yurttaşlarımıza ulaşılamadı!

Sakatlar tedavi edilmedi!

Sağ kalanlara barınak sağlanmadı!

Hala çadırda ve TALVAR altında ya da kendi imkanlarıyla buldukları mağara kovuklarında yaşayanlar var!

Hijyen unutuldu!

Temel ihtiyaç maddeleri, su ve gıdaya ulaşmak hala zor!

Bulaşıcı hastalıklar başladı! Salgınlar için önlem alınmadı!

Hala molozlar kalkmadı! Şehirleri haşeratlar bastı!

Kısaca, AKP iktidarı verdiği hiçbir söz tutmadı!

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Dahası;

Önceki Bakan ve İBB adayı Murat Kurum, 6 Şubat felaketinde 130 bin kişiyi kaybettiğimizi itiraf etti.

Sonra saraydan zılgıt yedi bu sayıyı değiştirdi…

AKP’li Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit raporlarına ve TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; “11 il kapsamında yıkılan veya yıkılacak olan konut toplamının 674 bin olduğu açıklandı.”

Oysa Son 1 yılda TOKİ tarafından ihalesi yapılmış konut miktarı toplamda 108 bin 936 adettir.

Bu ihalelerin toplam bedeli 204 milyar liradır.

Kısa vadede bitirilip teslim edilebilecek konut miktarı ise TOKİ verilerine göre 25 bin civarındadır. Yani Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözlerin ancak yüzde 8’dir. Tabii inşaat için para bulunur ve TOKİ işe başlayabilirse…

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Yani felaket halinde bile, halkımızı ve felaketzedeleri kandıran, yalan söyleyerek insanları avutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız!

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Anlatmak istediğim asıl meseleye gelelim.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıktığı Hatay’da

"Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” dedi!

Bu ne aymazlıktır!

Görüyor musunuz! Hataylılara hizmetin bilinçli olarak gitmemesi, insanların aç ve açıkta kalmaları ve ölümle pençeleşmelerinin nedeni AKP’ye oy vermemeleri!

Yapılan bu kötülük, bırakın siyaseti, insanlığın ahlak ve ferasetine uymaz!

Bilinmeli ki; Turgut Özal benzeri sözleri 1989 yerel seçimlerde söylemiş, SHP karşısında Türkiye’de bir tek Pursaklar’ı kazanabilmişti…

Anlaşılan AKP’nin sonu yaklaşıyor!

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Dönemin Başbakanı AKP’li Ahmet Davutoğlu, “7 Haziran 2015’den 1 Kasım 2015” seçimine giderken yaklaşık 200 insanımızın bombalarla parçalanarak öldüğü seçim sürecinde” propagandasını, “AKP’ye oy verirseniz bombalar patlamaz, Vermezseniz bombalar patlamaya devam eder” Diyerek sürdürmüştü…

Hatta Van mitinginde bombaların yanına JİTEM’i de hatırlatmak için “beyaz Toroslar da gelir” tehditlerini savurmuştu.

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Anlaşılan o ki; “devleti işgal eden, anayasayı ve devletin tüm kurum ve kuruluşlarını tanımayan AKP ve Cumhur İttifakı, onlara oy vermeyen halka karşı, kin ve nefret dolular!

“Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nden rövanş almak istedikleri iddialarını biliyorduk…

Ama tarihimizin en gerici işbirliğini oluşturan “bu güruhun ülkemize ve yurttaşlarımıza bu kadar hınç dolu ve ihanet içerisinde” olduklarını bilmiyorduk…

Atadığı başkan adaylarına bakılırsa CHP hala farkında değil!