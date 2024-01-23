İstanbul…

Üç kıtanın birleştiği yer olan İstanbul, sadece tarihin derinliklerinden gelen önemiyle değil, aynı zamanda 8500 yıllık kültür ve sanat birikimiyle de dünyanın en önemli kentidir…

Fatih Sultan Mehmet’in son Roma devleti Bizans’ı fethetmesiyle İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin de laik demokratik kadim yüzü olarak bugünlere kadar gelmiştir…

İstanbul, 4 kitap dininin birlikte yaşadığı ve aynı zamanda diğer inançlara da ev sahipliği yapan bulunmaz bir mekânıdır…

Kentli yaşamının dünyaya örnek olduğu, doğu ve batının oluşturduğu engin kültürün insanlığın gelişimine katkı sunduğu, doğal güzelliği, İstanbul boğazı ve jeopolitik önemi ile dünyanın gözü üzerinde olan bir şehirdir.

Ülkemizin, sanayi, teknoloji, ticaret, eğitim, kültür ve sanat merkezidir.

16 milyon nüfusuyla, Avrupa’da 14 ülkenin nüfussundan daha fazlasına sahip bir kenttir…

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O ülkelerin Cumhurbaşkanı, başbakanı, hükümetleri, Merkez Bankaları, kamu kurumları, yüksek mahkemeleri, yargı organları, Üniversiteleri, özel sektör kuruluşları, bankaları ve asker ile polis teşkilatları yani “egemen devletleri” vardır!

İstanbul’u ise sadece Bir vali, Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkanları ile bir il emniyet müdürü ve Cumhuriyet savcılarıyla yönetilmektedir…

Şimdiki ucube “tek adam” rejimindeyse, İstanbul’u düşünen ve İstanbul’a hizmet eden sadece seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimleri vardır!

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Bu kenti 25 yıl boyunca sağ belediyeler, ANAP ve AKP zihniyeti yönetti...

Son 5 yılda ise, halk için halk adına hizmet eden CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u yönetiyor…

Ekrem İmamoğlu döneminde, İstanbul hizmet gördü!

Önce, İstanbul’u İstanbullular yönetmeye başladı…

Engellere rağmen Ulaşım sorununa çare oldu. Tarikat, vakıf, dernek ve Mafyadan Belediyeyi temizledi… İstanbul’da tarihi eser ve yapıları restore etti, böylece yeniden işlev kazandırdı… İmamoğlu,” Ecdadımızı sadece siyaset yaparken hatırlamıyor, aksine tarihi misyonumuza sahip çıkarak 25 yıllık ihmale de son veriyor… Kısaca; 5 yıl boyunca durmadan, yılmadan ve etkin hizmetler yaptı!

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Geriye dönüp bakınca İstanbul’u yöneten sağ zihniyet, hizmetin gereğini yerine getirmemiş, hemşeriyi sorunlar içinde mağdur bırakan bir yönetim biçimi sergilemiş, algı yöneterek, yapılmayanı olmuş gibi göstererek ve 16 milyon insanı kandırarak İstanbul’un tüm kaynaklarını “yandaş dernek, tarikat ve vakıflara” aktarmıştır…

Aslına bakılırsa, son 5 yıl hariç, AKP’nin güç aldığı tek yer İstanbul’du.

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AKP, yönetimde bulunduğu yıllar boyunca İstanbul’u ranta açtı. Üzerinde oynadığı imar planlarıyla partisine ve yandaşlarına müthiş ve fahiş karlar sağlayan inşaat sektörünün öncüsü oldu...

Kent, betona dönüştü!

Kültür varlıkları yıkıldı ya da yandaş tarikatlara terk edildi.

İstanbul’un ormanı, kıyısı, eski eseri, hanı hamamı, Osmanlının mirası yakınlara, yandaşlara tahsis edildi.

Kültür varlıkları bakımsız halde bırakıldı veya göstermelik bir şekilde onarıldı…

Kent, soyguna açıldı, plansız bırakıldı, dev beton bloklarıyla dolduruldu…

Şehrin nefes aldığı Karadeniz kıyıları, doğu yakasında bulunan orman alanları ve su havzalarına çarpık imar planları yapılarak konuta açıldı.

Üstelik İstanbul için büyük korku nedeni olan depremle ilgili hiçbir girişimde bunulmadı…

Dayanıklı binalar yapılması, gerekli önlemelerin alınması yerine, çok katlı binalara izin verildi ve sanki İstanbullulardan hınç alınır gibi, binlerce deprem toplanma alanları AVM’lere tahsis edildi…

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Diğer yandan AKP, İstanbul’da oluşan kayıt dışı ekonomiye göz yumdu, ortaya çıkan kara parayı da kullanmaktan geri durmadı…

İç işleri Bakanı S.Soylu döneminde Mafya liderleri vatandaş yapıldı, kollandı ve uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirildi...

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Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, AKP’nin oluşturduğu rant düzenine ve bu kötü gidişata, 16 milyon İstanbullu için 5 yıl boyunca engel oldu.

AKP’liler, 24 Haziran 2019’daki seçimin acısıyla hükümet ve devlet gücünü kullanarak, İmamoğlu’nun hizmet vermesinin önünü kesmeye çalıştılar.

Ama başaramadılar…

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP, İmamoğlu’nu seçtirmemek için insanları yalan ve riya ile aldatma yoluna gidebilir!

Tehlikeli ve ahlaksızca olanı ise, bu çıkar oyununda devleti kullanmaları olacaktır!

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AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un, toplum nezdinde inanılmayan ve de İstanbullular tarafından güvenilmeyen, Şubat 2023 depreminde bölgedeki felakete sırasında etkisiz kalan, depremzedelere karşı görevini yapamayan, yetersiz biri olduğu konusunda iddialar vardır! Nitekim yapılan tüm anketler, İmamoğlu’nu favori göstermektedir…

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CHP genel Merkezi belediye başkan adaylarını belirlemede yanlış kararlar almıştır…

Çünkü aday belirleme yöntemi doğru değildir! Üstelik CHP kültürüne ve vizyonuna uymamaktadır… Genel Başkan Özgür Özel, partili üyelere güvenmediği için mi verdiği ön seçim sözünü tutmamıştır? Bu durum seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecektir. Hilafet bayraklarının açıldığı bir zamanda AKP’nin kazanmasına, Ülkenin tahammülü yoktur!

CHP, İmamoğlu şansını doğru ve iyi kullanmalıdır…