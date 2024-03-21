‘Kadıköy’de 40 yıldır CHP var!’

İstanbul’un en büyük ilçeleri arasında ön sıralarda gelen Kadıköy 31 Mart 2024’de “Avrupai” bir yerel seçime doğru ilerliyor. Sağ partilerin hemen hemen hiç şanslarının olmadığı devasa ilçede sosyal demokrasiden komünizme kadar sol yelpaze çok renkli görünüm arz ediyor.

İçlerinde bağımsızların da olduğu Kadıköy’de toplam 24 aday yarışıyor. Öne çıkanlardan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mesut Kösedağı ile seçim kampanyasını yürüttüğü bürosunda bir araya geldik.

Kadıköy’ün oy oranı en yüksek partisi CHP olunca Mesut Kösedağı’na “Sizce seçim çantada keklik mi?” diye sormak şart oldu. Genç CHP’li “böyle bir algı var” dedi:

Ama bu doğru değil!.. Ceketi assak kazanırız mantığı öncelikle partimize ve Kadıköy’ümüze yakışmaz. Her gün sabah 08.00’den gece yarısı 01.00, 02.00’lere kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadıköylülerin taleplerini not ediyoruz.

Peki seçilirseniz ilk olarak ne yapacaksınız?

Erenköy’deki Defne Parkını açacağım! Bu yönde çok talep var. Ben de söz verdim. Orası çocuk kütüphanesi haline getirilmişti. Çevrede yaşayanlar farklı bir hizmet beklediklerini söylediler!

İstanbul’un çok fazla iz bırakan belediye başkanları bulunuyor. Acaba Mesut Kösedağı’nın kendisine rol modeli olarak seçtiği biri var mı?

Şanslı bir adayım. İki dönem (10 yıl) belediye meclis üyeliği yaptım. Hem geçmiş dönemlerden hem de bir fiil çalıştığım belediye başkanları oldu. Hepsinin pozitif yanlarını bir araya getirerek “Kadıköy Modeli” oluşturacağım.

Özgünlük söz konusu olunca bütün Kadıköy’ün cadde ve sokaklarını boydan boya kaplayan ve artık “ünlü” de olan sloganı sormadan edemezdim:

‘Kadıköy Mesut Olacak’ sloganını biraz açar mısınız? Bu sloganı siz mi buldunuz?

Bir ajansımız var. Bizim de katkımız oldu tabii…

Bir anda çıktı.

Kadıköy sizden önce mesut değil miydi?

Daha önce de mesuttu Kadıköylüler mutluydu, 31 Mart’tan sonra (bizi seçerlerse) mutlu ve mesut olacaklar!

Önceki başkanlardan farklı olarak neler yapacaksınız?

Yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Daha önce Selami Öztürk mamografi merkezleri açmıştı. Aykurt Nuhoğlu başkan Erenköy’de Alzheimer Merkezi, Koşuyolu’nda Yüzme Havuzu, Alan Kadıköy gibi değerli tesisler kazandırdılar. Maltepe, Kadıköy, Üsküdar arasında çalışacak 21 km uzunluğunda tramvay hattı çalışmaları başladı bile… Yaya durakları oluşturacağız. Sanat sergileri merkezi haline getireceğiz şehrimizi. Kadıköy bir şehirdir.

Bu konuyu biraz somutlayalım.

Dijital ve görsel sergileme platformlarını tüm sanatçılarımızla birlikte yöneteceğiz. Bağdat Caddesinde “Yeni Yıl Festivali” Aralık ayında başlayacak, eğlenceli lezzetli ve coşkulu bir etkinlik olacak.

Daha önce hiç yapılmamış projeleriniz var mı?

Fikirtepe’de Namık Kemal Fikir Evi projemiz var. Aydınlanma ateşinin yakıldığı Fikirtepe’de Namık Kemal ve arkadaşlarının anılarına olan saygıyla, bu yapıyı semte kazandıracağız. Kadıköy Mizah Festivali yapacağız. Kadıköy Huzur Vapuru’nda başta büyüklerimiz olmak üzere bütün Kadıköylülere ücretsiz ikramlarda bulunacağız.

Kadıköy’ün hafta sonlarında 2.5 milyon kişiye ulaşan devasa bir mega kent haline geldiğini Mesut Kösedağı söyledi. Bu durum Kadıköy’ün durmuş oturmuş yaşlı nüfusunu rahatsız ediyor. Onlar gençlik yıllarının sakin-seçkin Kadıköy’ünü arıyorlar.

Hafta sonları Kadıköy’e gelenlerin ağırlıklı bölümünü gençler oluşturuyor. Esnaf hoşnut, gençler nefes alacakları özgürlük alanı buldukları için mutlu, sadece 65 yaş üzeri 100 bini aşkın nüfus şikayetçi… Bu fikrimi Kösedağı’na söylemedim ama şöyle yapılsa ne güzel olur: Hafta sonları “ikinci bahar” kuşağını vapura bindirdikten sonra İstanbul’un uzak yerleşimden gelen gençlere el işaretiyle “haydi gençler” denilebilir!

Mesut Kösedağı basketbol oynamış fakat kısa boylu olduğu için bırakmış. Halbuki NBA’de 1.60’lık oyun kurucular vardı. Mesela Muggsy Bogues 1.60’lık boyu ile Charlotte Hornets, Golden State Warriors ve Toronto Raptors gibi takımlarda 14 yıl top koşturdu. Kösedağı sol ayağı iyi bir futbolcu olduğunu da ekledi.

Kadıköy spor salonu bakımından ne durumda? Merkezde bir Caferağa var. Eğer seçilirse salonu yıkıp yeniden inşa etmek de onun hedefleri arasında…

Kadıköy 1984 yılında belediye oldu. İçlerinde Mesut Kösedağı’nın da bulunduğu o yıl doğan bebekler büyüyüp başkan adayı oldular. İlçede durum değişmedi:

Kadıköy’de 40 yıldır CHP var!