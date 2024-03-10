Kadıköy’de Mesut bir gece

Kadıköy’ün Cumhuriyet Halk Parti (CHP) belediye başkan adayı Mesut Kösedağı, Moda Kayıkhane adlı lokalde büyük bir toplantı yaparak sanatçılarla buluştu. Tesisin açık hava bölümündeki toplantıya sinema, edebiyat, tiyatro, müzik, karikatür ve akademi dünyasının ünlü isimleri katıldı. Toplantı öncesinde konukları kapıda karşılayan sinema ve müzik sektörünün önde gelen ismi Baran Seyhan’a, bazı gazetecilerin isimlerini sıralayıp “niye çağırmadınız ki?” diye sordum. Baran “Abi burada hiç gazeteci yok” dedi:

-Seni belgeselci olarak davet ettik!

Böylesi bir toplantıda “tek gazeteci” gazeteci olmak hiç de fena bir vaziyet değildi. Baran’ı tebrik ettim, deniz kenarındaki 15 numaralı masama geçip defterimi açtım.

Bakalım kimler var?

Nevra Serezli’yi hemen not ettim. Onu görenler buraya gelmiş olduğu için yaşı nedeniyle takdirlerini dillendiriyorlardı. Oysa ben onu iki-üç ay önce Nedim Saban’ın Veda oyununda sahnede dans ederken görmüştüm. Aynı masada Demet Taner ile Taner Barlas vardı. Karşı masanın ağır topu Zihni Göktay idi. Masaları geçip isimlere geleyim. Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, yönetmen Reis Çelik, Bülent Ortaçgil, Mustafa Alabora, Banu Zeytinoğlu Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Mazlum Çimen, Biket hemen ilk gözüme çarpanlar oldu.

Ben ünlüleri sayarken gecenin ev sahibi Mesut Kösedağı mekâna geldi. “Kadıköy Mesut Olacak” sloganıyla yola çıkan CHP adayı 1984 doğumlu genç bir politikacı. Kökten partili bir CHP’li. Kadıköy CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı, İBB Meclis üyesi, CHP Grubu Sekreteri ve Grup Sözcüsü gibi görevlerin hakkını vermiş bir parti emekçisi… Kösedağ Marmara Üniversitesi’nde Kamu Yönetim tahsili üzerine Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları alanında yüksek lisans yapmış belediye başkan adayı.

Hoş geldiniz konuşmasını yaparken nasıl bir görev anlayışı olduğunu da şöyle açıkladı:

-Masaların arasından geçerken, gördüğüm yüzler karşısında ‘ben ancak bu insanlara layık olamaya çalışabilirim’ dedim.

Bu ifade çok beğenildi. Kadıköy’de yıllar yılı görev yapmış eski bir başkanın “Kadıköylü olmak ayrıcalıktır” ilan panolarındaki üstten bakışı hatırlayınca Kösedağı’nın saygı dolu ifadeleri, sanatçılardan yüksek puan aldı. Kadıköylülere belediye başkanı sıfatıyla hizmet etmek ayrıcalık olabilirdi!

CHP adayı “ben her şeyi bilemem” dedi:

-Her adımda size danışacağım!

Ülke her şeyi “en iyi bilenlerden” çok çektiği için, bilmediğini bilen birisiyle karşılaşmanın heyecanı başka oluyordu!

Mesut Kösedağı yapacağı işlerden başlık olarak söz etti:

- Kadıköy Şehir Müzesi kuracağız. Uluslararası Festivaller yapacağız. Kadıköy’ün sanatla iç içe olan geleneğini geliştirerek sürdüreceğiz.

Bize verilen broşürlerden birinde benim dikkatimi çeken önemli bir faaliyet vardı: Çukur Avcıları! Bayıldım. Çünkü Kadıköy’ün merkezi caddelerinde çukurlara basıp ayağını burkan, düşüp bayılan o kadar çok insan gördüm ki… Çukur Avcıları birimi vatandaşlardan gelecek WhatsApp çağrılarına dahi anında müdahale edecek, dedi Kösedağı.

Sanatçıları hoşnut etmek kolay değil tabii… Hele ki, böylesi yemekli toplantılarda… Bazı sanatçılar, iyi projeler konusuna çekinceli yaklaşıyorlardı:

-Böyle toplantılar yapılıyor. Sonra unutuluyor. Beş yıl sonra bir daha hatırlanıyoruz!

Bu güzergâhta çok sayıda sanatçı görmek mümkündü. Ama umutlu olmak da gerekiyordu. Bilinen bir sözdür: Umutsuzun atı koşmaz!

Mesut Kösedağı bütün masaları dolaşıp her sanatçı ile tek tek konuştu. Görüşlerini not etti. Gazetecilerle de 10 Mart sonrasında görüşmelere başlayacağını bana söyledi. Özetle ifade etmek gerekirse önceki geceyi şöyle bağlayabilirim:

-Kadıköy’de Mesut bir gece!

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Kimler vardı?

Zihni Göktay, Orkan Alkaya, Emin Alper, Hilmi Yarayıcı, Mustafa Alabora, Nevra Serezli, Bülent Ortaçgil, Atalay Taşdiken, Kenan Kocatürk, Metin Celal, Özgür Ozan, Bülent Arabacıoğlu, Can Barslan, Necmettin Çobanoğlu, Bora Öztoprak, Soner Olgun, Timur Acar, Mazlum Çimen, Biket İlhan, Rıza Sönmez, Tolga Sağ, Taner Güven.