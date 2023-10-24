Kim kimin kankası??

Hamas / İsrail arasında günlerdir yaşanan insanlık dışı saldırılar sonucunda çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, duyarlı insanlar ve ülkeler için büyük üzüntü kaynağı olmakta…

Halen devam eden Rusya/Ukrayna savaşı sonrasında Gazze’deki katliamlar, insanlık tarihi boyunca rastlanan insan ve doğa kıyımının son örneği!

Bugün gelinen bu vahşi nokta, insanlığın oluşturduğu modern çağın sağladığı hak, özgürlük ve refahın tehlikede olduğunu gösteriyor…

21. yüzyılın hedefinin “İnsanları güven ve barış içinde yaşatmak” olduğu bilinciyle, bu anlayışın malum savaşlarla yok edilmesi, geleceğe olan umutları da sarsıyor…

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Ülkelerin çıkarı için değil, aslında siyasi yönetimlerin kendi gelecekleri için başlatılan “çıkar savaşlarının” sonuç da “katliamlara” dönüştüğünü biliyoruz…

Başka ülkenin kaynaklarını ve insanlarının emeklerini sömürerek büyüyen doyumsuz emperyalistler, yarattıkları faşist kafalı siyasilerin vasıtasıyla bu yolu günümüzde pervasızca kullanıyorlar…

Bugün yaşanan savaş vahşetinin temel gerekçesi, küresel oyuncuların diğerlerine karşı üstün gelme hırsıdır…

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2022 yılında Madrid toplantısında oluşturulan yeni NATO konseptini hatırlayalım.

Madrid’deki NATO Zirvesinde “Dünya barış ve istikrarına yönelik en önemli ve doğrudan tehditin” Çin ve Rusya olduğu saptanmıştı…

NATO’nun bu açıklaması sonrası dünyada, Rusya/Ukrayna ve şimdi de Hamas/İsrail vahşeti yaşanıyor…

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100 yıllık Cumhuriyetimizin kurucu önderi Atatürk’ün savaşla ilgili olan çok anlamlı sözünü hatırlatmak isterim.

“Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.”

Tam yüz yıl önce emperyalistlere karşı savaş kazanan kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal, bu anlayışını daha da insanlaştıran ikinci görüşünü dünyaya iletmiş ve demiştir ki; ‘‘Yurtta sulh, cihanda sulh.“

Yani “Kendi yurdunuzdaki barışınızı sağlar ve dünyadaki barışı koruduğunuz” müddetçe, savaş bahanesiyle katil olmazsınız.

Refah içinde güvenle yaşarsınız…

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Bugünkü siyasal İslamcılar, kendi çıkarları ve anlamsız hırsları nedeniyle savaşları köpürten açıklamalar da bulunuyorlar.

Oysa taraf olmadan, barışı isteyen, savaşın bir vahşet olduğunu ortaya koyan samimi bir duruş sergilenmeli…

Savaş konusunda dikkatli sözler edilmeli…

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İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısı; diğer sivil bölgelere yaptığı saldırıların yanı sıra büyük bir insanlık suçu işlediğinin somut kanıtıdır.

Netanyahu soykırım yapmaktadır!

Savaş suçlusudur!

Yakalanmalı ve yargılanmalıdır!

Çünkü Netanyahu evrensel hukukta suç olarak kabul edilen; sivil nüfusa yönelik saldırısı, sivil esirlere kötü muamele etmesi, kimyasal ve biyolojik silahlar kullanması, herhangi bir misilleme olmadan sivil halka saldırması, kültürel mirasa zarar vermesi gerekçeleriyle ve de en önemlisi, hastane, okul, kreş gibi savaş dışı kalması gereken bina ve yerleri ağır bombardıman altında tutması nedeniyle, kısaca, Cenevre Antlaşmasına uymadığı gerekçesiyle acilen yargılanmalıdır…

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Nitekim; Netenyahu’nun, İsrail kaynaklı basında “savaş suçu olabilecek delilleri yok ettiği” haberleri yayınlandı…

Şu gerçeğin de altı çizilmeli, ”Netanyahu / İsrail’in” arkasında tüm emperyalistler saf tutmuş durumda.

Zaten Filistinlilere yapılan soykırımın arkasında olduklarını saklamıyorlar!

Sözcülüğe soyunan Pentagon, İsrail’in hastaneye saldırısı bakın ne diyor!” İsrail’e Hamas’ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor…”

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Rusya’nın başlattığı Ukrayna işgali sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesinin doğusundaki Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesini bombalamasını ‘savaş suçu’ olarak nitelendirmişti.

Bu açıklamanın ardından bazı dünya liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçu” işlediği gerekçesiyle “Uluslararası Ceza Mahkemesinde “yargılanmasını istemişlerdi…

Bilindiği gibi Roma Statüsü ‘ne göre UCM; soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir….

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Diğer liderler gibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rusya’nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna’da "akıl almaz boyutlarda vahşet yaşandığını" söyleyerek, Putin’in savaş suçlusu olduğunu açıklamıştı…

Şimdi aynı ABD lideri Biden, Harris’in sözlerinin aksine İsrail’in yaptığı “savaş suçlarının” arkasında olduğunu açıklamaktan gocunmuyor…

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Demem o ki; “emperyalistler insanlık için en büyük tehlikedir!

Siyasal İslamcılar emperyalistlerin en sevdiği ve en iyi kullandıkları kankalarıdır.

Artık, ülkemizde ve bölgemizde yaşananları bu gerçekler ışığında değerlendirelim…