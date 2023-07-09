Veysel gider, adı kalır...

Sergiyi düzenleyenlerden Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe, “Sevgili dedem, Cumhuriyetimizin 50. Yılı için de bir şiir yazmak istiyordu ama ömrü vefa etmedi” dedi

Âşıklık geleneğinin Anadolu’daki son temsilcilerinden Âşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. 2023 yılının BM Bilim, Eğitim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından tüm dünyada “Âşık Veysel Yılı” ilan edilmiş olması, bu etkinliklere uluslararası bir nitelik kazandırdı. Yıl boyunca Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs’ta ve başka ülkelerde düzenlenen değişik etkinliklere, şimdi de usta fotoğrafçıların çektiği Âşık Veysel fotoğraflarından oluşan görkemli bir sergi eklendi.

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Salonu'nda açılan “Veysel Gider, Adı Kalır” adlı sergide, Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile fotoğraf sanatçısı eşi Gürsel Gökçe’nin özel koleksiyonundan seçilmiş zengin bir görsel malzeme yer alıyor. Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarına da denk düşen serginin küratörlüğünü ise Erkan Doğanay yapıyor.

Sergiden bir Âşık Veysel tablosu.

ÂŞIK VEYSEL’İN KÜLTÜREL MİRASI

“Veysel Gider, Adı Kalır” sergisi, önceki gün Ankara’da törenle açıldı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın yanı sıra Âşık Veysel’in yakınları ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe, “Sergimizin yolculuğu, 13 yıl önce bu binada başladı. O günden bugüne 50’nin üzerinde farklı ilde ve yurtdışında Veysel dostlarıyla buluştuk. Bugün de o ilk günün heyecanını yaşıyorum. Dedem Âşık Veysel bizlere çok kıymetli bir kültürel miras bıraktı. Bu mirasın sorumluluğunu her zaman içimde hissediyorum. Sevgili dedem, Cumhuriyetimizin 50. Yılı için de bir şiir yazmak istiyordu ama ömrü vefa etmedi” dedi.

Âşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe, serginin açılış konuşmasını yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da konuşmasında, “Halk şiirinin en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel'i konu alan bu sergiyi Ankaralılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını” belirtti.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILARIN VEYSEL PORTRELERİ

Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin bahçesine girdiğinizde, ilk önce Alper Çınar’ın devasa Âşık Veysel yontusu karşılıyor sizi. Sergi salonunda ise Ara Güler, İsa Çelik, Fikret Otyam, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz, Ozan Sağdıç gibi ünlü fotoğrafçıların objektifinden çıkmış Âşık Veysel portreleriyle Eren-Bedri Rahmi Eyuboğlu çiftinin resimleri ve Orhan Peker'in bir deseni yer alıyor. Âşık Veysel öldüğünde ressam Yusuf Toprak tarafından yüzünden alınan maskı ve daha başka pek çok nesneyi de burada görme olanağınız var. Sergi boyunca Âşık Veysel’in gönül gözüyle görüp yansıttığı iç dünyasına duygulu bir yolculuk yapıyorsunuz.

Salonda ayrıca Âşık Veysel’in eski baskılı şiir kitapları, taşbaskısı ve 45’lik plakları, kendisiyle yapılmış röportajlar, hakkındaki dergi yazıları ile gazete haberlerinin posterleri de sergileniyor. Senaryosunu Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı, bir dönemin yasaklı filmi “Karanlık Dünya” ile Alman yönetmen Jochen Menzel’in “Âşık Veysel İle Buluşmalar” adlı kısa filmi de sergide izlenebiliyor.

Ziyaretçileri sergi alanında Alper Çınar'ın Âşık Veysel yontusu karşılıyor.

GÖRMEYENLERLE DUYGUDAŞLIK DENEYİMİ

Serginin en ilginç bölümlerinden biri de görme engellilerle duygudaşlık kurmayı amaçlayan “deneyim odası”. Sergiyi gezenler, o karanlık odadan geçerken gözleri görmeyen insanların yaşadıkları güçlükleri bir ölçüde deneyimlemiş oluyorlar. Görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanmış dört ciltlik “Basında Âşık Veysel” kitabı ile bu kitabın tiyatro sanatçıları tarafından gerçekleştirilmiş sesli versiyonu da “Veysel Gider, Adı Kalır” sergisinde görülebilir.

Serginin bağlamına uygun olarak bu etkinlikte görme engellilere de yer verilmiş. Âşık Veysel gibi görme engeli olan halk ozanı Ahmet Dumlupınar, serginin açılışında sazıyla ve sesiyle Veysel’in türkülerini çalıp söyledi.

Âşık Veysel'in türkülerini kendisi gibi görme engelli sanatçı Ahmet Dumlupınar seslendirdi.

Âşık Veysel’in yaşamından ve çalışmalarından kesitler sunan “Veysel Gider, Adı Kalır” fotoğraf sergisi, daha önce İstanbul AKM’de ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda sanatseverlerle buluşmuştu. Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki sergi, bu dizinin üçüncü durağını oluşturuyor. Ağustos sonuna dek açık kalacak olan fotoğraf sergisinin, daha sonra Kültür Bakanlığı’nın ekim ayındaki “Başkent Kültür Yolu Festivali” ile birleştirilmesi bekleniyor.