2023 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2023 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı Kasım ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2023 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı 2023 Kasım ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2023 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2023 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2023 Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri, 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43 artış gösterdi. bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda en büyük artış hangi grupta?

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu, ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı.

ENAG'A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 126,18

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 126,18 olmuştu.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre;

• Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

• E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

• 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.