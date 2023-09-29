4 kez beraat etti, 6'ncı kez yargılanıyor: Pınar Selek davası ertelendi

Pınar Selek'in 4 kez beraat etmesine rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 9 ay sonraya ertelendi.

Sosyolog Pınar Selek, daha önce 4 kez beraat ettiği Mısır Çarşısı patlaması davasında 6. kez yargılanıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Selek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Saat 14.00'te başlayan duruşma öncesinde bazı uluslararası kuruluşlar, avukatlar ve Pınar Selek'in yakınları adliye önünde Selek'e destek açıklaması yaptı.

Selek’i savunmak için çok sayıda avukat duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan davayı takip etmek için Almanya, Avusturya ve İsviçre’den çok sayıda kişi ve avukat geldi. Bunların içinde Paris barosundan dayanışmacı avukatlar (avocats solidaires) DSF (Sınır tanımayan savunmacılar) yer aldı.

Selek'in yargılandığı dava 9 ay sonraya ertelendi. Bir sonraki duruşma tarihi 28 Haziran 2024 olarak belirlendi.

MISIR ÇARŞISI DAVASI

Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin de yargılandığı patlamaya ilişkin davada daha önce 5 kez yargılanan ve 4 kez beraat eden, 1 kez de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Pınar Selek hakkındaki bütün kararlar Yargıtay tarafından bozuldu.

25 YILDIR SÜREN YARGILAMA

25 yıldır süren yargılama sürecinde 3 kez mahkeme değişti. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) başlayan yargılama, DGM'lerin kaldırılmasıyla Özel Yetkili Mahkeme’ye, sonraki bir yargı reformuyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi.

4 BERAAT KARARI

Pınar Selek, 2006, 2009, 2011 ve 2014'te beraat ederken 2013'te ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, bu mahkeme kararlarının tamamını bozdu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 21 Haziran 2022’de verdiği kararla Selek’in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini söyleyerek son beraat kararını da bozdu. Selek hakkında bu yılın ocak ayında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkartıldı.

RAPORLAR: BOMBALI SALDIRI BULGUSU YOK

Çarşı girişindeki bir büfede meydana gelen patlamaya ilişkin düzenlenen olay yeri raporları, bombalı saldırıya dair bir bulgu olmadığını ortaya koydu. 14 Temmuz 1998’de Kriminal Laboratuvarı, 20 Temmuz 1998'de ise Polis OIay Yeri İnceleme Sonuç Raporu'nda bombaya ait herhangi bir bulgu olmadığı aktarıldı.

İŞKENCELİ SORGULAR

Buna rağmen 11 Temmuz'da gözaltına alınan Pınar Selek'e Kürt sorunuyla ilgili yaptığı araştırmalar soruldu. Avukat yardımından faydalandırılmayan Selek ağır işkence gördü, Filistin askısında sol kolu çıktı. 13 Temmuz’da Selek’in, “nezarette sol kolunun üstüne düştüğüne” dair polis tutanağı düzenlendi.

'Örgüt üyeliği' suçlamasıyla dava açılan Selek, 2,5 yıl sonra tahliye edildi. Abdülmecit Öztürk isimli kişi, polise verdiği ifadede Pınar Selek ile birlikte Mısır Çarşısı'nda bombalı saldırı düzenlediklerini söyledi. Öztürk bu ifadeden üç gün sonra savcılık ifadesinde, “polis ifadesinin işkence altında alındığını ve patlamayla hiçbir ilgisi ve bilgisinin olmadığını” söyledi. Öztürk daha sonra katıldığı bütün duruşmalarda da Selek'i hiç görmediğini dile getirdi.

6. kez başlatılan yargılamanın 31 Mart'ta’yapılan ilk duruşmasında Selek’in ifadesinin Fransa’da alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, ifadesinin alınabilmesi için Türkiye’ye iade edilmesini şart koştu. Bunun üzerine Selek hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarıldı.

Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk, 'devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'yasa dışı silahlı örgüt üyesi olma' suçlamalarıyla bir kez daha yargılanıyor.