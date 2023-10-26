6 ilde 'sahte ses' operasyonu: 62 gözaltı

İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan "sahte ses" operasyonunda "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 42'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'sahte ses' operasyosu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere operasyon yapıldı.

Düşük faizli kredi kullandırma bahanesi ile mağdurları arayarak mobil bankacılık hesaplarına erişen ve onları dolandırdığı tespit edilen 62 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

42 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları, çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileriyle düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir."